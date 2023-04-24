Azerbaycan'dan Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına kınama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barışın sağlanması ve Ermenistan'ın gelişmesi için 1991 yılındaki sınırları kabul etmeleri gerektiğini belirterek "Diğer ülkelerden herhangi bir toprak talebimiz olmadığı gibi, asla da olmayacak" dedi.