Bakan Fidan'dan 'Ankara Bildirisi' açıklaması: Türkiye tarihi bir adıma öncülük etti

Süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin katkılarıyla üzerinde mutabık kaldığımız Ankara Bildirisi metnini ortaya çıkardık. Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir.