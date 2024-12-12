Bakan Fidan'dan 'Ankara Bildirisi' açıklaması: Türkiye tarihi bir adıma öncülük etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Somali ve Etiyopya arasındaki 'Somaliland' krizi aşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali ve Etiyopya arasında 'Somaliland' krizinin çözümüne ilişkin atılan 'Ankara Bildirisi' adımını değerlendirdi. Bakan Fidan, "Türkiye’ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamanın tamamlandığını kaydetti.
Fidan, X üzerinden yaptığı açıklamada,
"8 aydır ortaya konan diplomatik çaba ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci bizzat yönetmesi sayesinde Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti"
diye konuştu.
Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;
"Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladık.
8 aydır ortaya konan diplomatik çaba ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat yönetmesi sayesinde Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti.
Süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin katkılarıyla üzerinde mutabık kaldığımız Ankara Bildirisi metnini ortaya çıkardık. Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir.
Türkiye’ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür.
Somali ve Etiyopya’ya, arabuluculuğumuza duydukları güven ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz.
Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."
Etiyopya ile Somali arasındaki 'Somaliland' krizi
Somaliland'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi kıta içinde güvenlik endişesi yaratırken iç çatışmalar sebebiyle de insani krizlere sahne oldu.
Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyordu.
Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da alevlendirmişti.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland ile yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek,
"Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok"
ifadesini kullanmıştı.
Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.
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