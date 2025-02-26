Batı Şeria’da intifada taşları

İşgal etmeye çalıştığı Gazze’de soykırıma girişip 50 bine yakın insanı katleden, buna karşılık ne sahada ne masada somut bir sonuç elde edemeyen terör devleti İsrail, gözünü bu sefer Batı Şeria’ya dikti. 23 sene sonra Cenin kentine tanklarla giren İsrail ordusuna çocukların taş atarak karşılık vermesi, hafızalarda derin izler bırakan İntifada görüntülerini yeniden canlandırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 48 saat süren saldırının ardından Cenin kentinin Kabatiye beldesinden, ardında büyük bir yıkım bırakarak geri çekildi. Uzmanlar Batı Şeria’da aylardır şiddeti tırmandıran terör devletinin bölgeyi ilhak için insansızlaştırma niyetinde olduğunu düşünüyor.

SİVİL AYAKLANMAYI TETİKLİYOR

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin'e baskın düzenledi. İsrail ordusuna ait 3 tank, dün beraberindeki askeri araçlarla Cenin Mülteci Kampı'na baskın yaptı. Aktivistlerin paylaştığı ve yerel medyada yer alan görüntülerde, Filistinli çocukların ve gençlerin tanklara taş attığı görüldü. Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsattı. Resmî verilere göre sivil ayaklanma olan "Taş İntifadası" sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 241'i çocuk 1162 Filistinli hayatını kaybederken, 90 bin kişi yaralanmıştı. Filistinli çocuk Faris Avde'nin tanklar önünde taş atarken çekilmiş fotoğrafı, direnişin sembolü haline gelmişti.

KABATİYE’DE BÜYÜK YIKIM

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin bazı mahallerine de baskın düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, baskın sırasında bazı evlerde arama yaptı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu Kabatiye beldesinden geride büyük yıkım bırakarak çekildi. Yüzlerce dükkan harabeye dönerken, yollar buldozerlerle tahrip edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Nablus'taki baskınlardan birinde bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Başka bir baskında da 3 çocuk yaralandı, 15 Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail ordusunun Kabatiye baskını sırasında 2 Filistinli yaralandı.

İLHAK ÖNCESİ HAZIRLIK

Kudüs Üniversitesi bünyesindeki Kudüs Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmed Refik Avd, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya devam eden saldırılarının, buranın "ilhak" edilmeden önce gettolara dönüşmesine zemin hazırladığını belirtti. Avd, yaptığı açıklamada, "İsrail bu savaşı öncelikle kendi bekası, Batı Şeria'nın ilhak edilip gettolara dönüştürülmesine hazırlık, (Filistin) otoritesinin zayıflatılması, iki devletli çözümün ortadan kaldırılması için istiyor" dedi. Filistinli uzman, "Tel Aviv bazı siyasi hedefler arayışında" değerlendirmesinde bulundu.

KIZILHAÇ’TAN KRİTİK ÇAĞRI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşayan binlerce Filistinli sivilin, temiz su, gıda, tıbbi bakım ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu. ICRC’nin yaptığı çıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki binlerce sivil, devam eden operasyonlar (İsrail) nedeniyle yerlerinden edildi. Birçoğu, hasar gören ve hatta tamamen yıkılan evlerine dönemiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor" ifadeleri ile uluslararası topluma yaşananlara karşı dur denilmesi çağrısı yapıldı.

GAZZE’DE ALAMADIĞINI BATI ŞERİA’DA DENİYOR

İsrail'in Haaretz gazetesi ise son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin, İsrail'deki aşırı sağcıların Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasın nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının telafisi olduğunu yazdı. Gazetenin başyazısında, "(Batı Şeria’da) Son haftalarda yaşanan hızlı tırmanış, (İsrail’deki) aşırı sağın, esir anlaşmasından duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığının bir tür telafisi niteliğindedir" ifadelerine yer verildi. Yazıda, "İsrail, her zamanki gibi, çatışmanın kökenindeki sorunu çözmek yerine, yalnızca güçten anladığını ve kısa vadeli düşünebildiğini bir kez daha kanıtladı" ifadeleri kullanıldı. İsrail’in Batı Şeria’daki operasyonlara tankları da sevk etmesine işaret edilen yazıda, “Siyasi bir çözüm bulunmadığı sürece daha fazla şiddet, toplu cezalandırma, sivillere yönelik kötü muamele ve askeri eylem, şiddet, kan ve İsrail'in küresel olarak kınanması kısır döngüsünden başka neye yol açacak?" değerlendirmesi yapıldı.







