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Beyrut'taki patlama: BM ölen mülteci sayısını açıkladı

BM Beyrut'taki patlamada en az 34 mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı: Artmasından korkuyoruz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamada en az 34 mültecinin yaşamını yitirdiğini, 7'sinin de kayıp olduğunu bildirdi. Öte yandan 20'si ağır olmak üzere 124 mülteci ise yaralandı. BMMYK sözcüsü Baloch, patlamanın ardından ayrım gözetmeksizin bölgedeki Lübnanlılar, mülteciler ve göçmen işçilere yönelik acil yardımda bulunduklarını, daha çok barınak ve korumaya ihtiyaç duyanlara odaklandıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Beyrut'un yaklaşık 200 bin kişilik mülteci nüfusu arasındaki ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor.
Beyrut'un yaklaşık 200 bin kişilik mülteci nüfusu arasındaki ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve şu ana kadar ölü sayısının 171'e ulaştığı"ölümcül" ve "yıkıcı" patlamadan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"Ölü sayısının daha da artmasından korkuyoruz"

  • Patlamada en az 34 mültecinin yaşamını yitirdiği, 7'sinin kayıp olduğu ve 20'si ağır, 124 mültecinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Baloch, "Sahadaki ekiplerimiz hala çıkan haberleri doğrulamaya çalışıyor ve Beyrut'un yaklaşık 200 bin kişilik mülteci nüfusu arasındaki ölü sayısının daha da artmasından korkuyoruz. Bu patlama, milliyeti veya statüsü ne olursa olsun herkesi etkiledi." ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti
DÜNYA
Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti

Baloch, patlamanın ardından ayrım gözetmeksizin bölgedeki Lübnanlılar, mülteciler ve göçmen işçilere yönelik acil yardımda bulunduklarını, daha çok "barınak" ve "korumaya" ihtiyaç duyanlara odaklandıklarını söyledi.

"Lübnan krizlere alışkın"

Aynı toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Tamara Alrifai ise Lübnan'ın krizlere alışkın bir ülke olduğunu belirtti.

  • Lübnan'da 12 kampta 200 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığını anımsatan Alrifai, Lübnan'daki en eski mülteci topluluğunu Filistinlilerin oluşturduğunu aktardı.

Filistinlilerin trajedisi bitmiyor

Buradaki Filistinlilerin trajedilerinin bitmediğini anlatan Alrifai, "Bir bakıma, Lübnan'ın başına gelen her şey, orada yaşayan ancak çok daha savunmasız ve kötü sosyal-ekonomik koşullarda yaşayan Filistinli mültecilerin başına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut yaralı uzat elini
DÜNYA
Beyrut yaralı uzat elini

Beyrut'taki korkunç patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

  • Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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