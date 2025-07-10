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Binlerce kilo salatalık toplatılıyor: "Yenilmesi halinde sonuçlar ölümcül olabilir"

Binlerce kilo salatalık toplatılıyor: "Yenilmesi halinde sonuçlar ölümcül olabilir"

17:2810/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16 Haziran'da yaptığı ilk uyarıyı 9 Temmuz salı günü güncelleyerek, 71 kutu taze salatalığın en yüksek seviye olan “Sınıf 1” geri çağırma kapsamına alındığını duyurdu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16 Haziran'da yaptığı ilk uyarıyı 9 Temmuz salı günü güncelleyerek, 71 kutu taze salatalığın en yüksek seviye olan “Sınıf 1” geri çağırma kapsamına alındığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde taze salatalıklarda ölümcül Salmonella bakterisi şüphesi üzerine en yüksek risk seviyesinden geri çağırma kararı alındı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilk uyarısını 16 Haziran'da yapmıştı; 9 Temmuz Salı günü ise uyarısını güncelleyerek, 71 kutu taze salatalığın “Sınıf 1” geri çağırma kapsamına alındığını bildirdi. Bu sınıflandırma, ürünün tüketilmesinin ölümcül olabileceğine işaret ediyor.

Bin kilonun üzerinde ürün tehlikedeToplamda yaklaşık 1.360 kilogram salatalığın Salmonella ile bulaşmış olabileceği belirtildi. Salmonella, gıda zehirlenmesine neden olan ve kana karışması ya da aşırı sıvı kaybına yol açması durumunda hayati tehlike oluşturabilen bir bakteri olarak biliniyor.



Salmonella belirtileri ve risk grupları


En sık görülen semptomlar arasında ishal, karın ağrısı ve ateş yer alıyor. Bu belirtiler özellikle küçük çocuklar, yaşlı bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Yetkililer, pazar yerlerinde salatalıkların hijyen kurallarına uyulmadan elle temas edilmesi durumunda, bakterinin hem diğer gıdalara hem de insanlara bulaşabileceği uyarısında bulundu.



Şirket uyardı: Hemen imha edin


Geri çağırmadan etkilenen ürünlerin Lot #357 numaralı salatalıklar olduğu açıklandı. İlgili şirket tarafından yapılan açıklamada, “Eğer bu partiden salatalık aldıysanız ürünü derhal çöpe atın ya da aldığınız mağazaya iade edin” ifadeleri yer aldı.



Henüz bu salatalıklarla bağlantılı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmedi. Ancak FDA’nın “Sınıf 1” düzeyinde yaptığı geri çağırmalar, potansiyel sağlık tehlikesinin çok yüksek olduğuna işaret ediyor.


ABD'de Salmonella vakaları yaygınlaşıyor


Salmonella, ABD’de en sık rastlanan gıda kaynaklı hastalıklardan biri. Genellikle hijyen kurallarına uyulmayan sulama, toprakla temas ya da taşıma süreçleri sırasında sebzelere bulaşıyor. Nitekim 2024 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Florida’da yaşanan iki ayrı Salmonella vakasında, toplamda 34 eyalet ve Washington DC’de 551 kişi enfekte olmuş, 149 kişi hastaneye kaldırılmıştı.



Soğuk zincir uyarısı: Buzdolabı bile riskli


Salmonella sadece gıdalardan değil, uygun şekilde temizlenmeyen buzdolapları üzerinden de yayılabiliyor. 2020 yılında yapılan bir araştırma, buzdolabı sıcaklığının 5 derecenin üzerine çıkması durumunda Salmonella ve listeria gibi zararlı bakterilerin canlı kalabildiğini ortaya koydu.



#salmonella
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