5 ilde düzenlenen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.