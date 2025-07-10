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5 ilde düzenlenen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

5 ilde düzenlenen "siber dolandırıcılık" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

17:1910/07/2025, Perşembe
AA
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Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri tespit etti. 8 Temmuz'da Adana, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda 7 cep telefonu, 7 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancı yurt dışındaki kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi.




#Adana merkezli 5 ilde
#jandarma
#yatırım dolandırıcılığı
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