Bursa merkezli 21 ilde dev operasyon: 304 zehir tacirine gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Bursa merkezli 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 304 torbacının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Bursa" operasyonu kapsamında 304 torbacının yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle gençlere musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının takibe alındığını belirtti.
Bu kapsamda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: