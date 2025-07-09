Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Kula'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 7 şüpheli yakalandı

Kula'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 7 şüpheli yakalandı

11:559/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Manisa'da yakalanan uyuşturucular.
Manisa'da yakalanan uyuşturucular.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte kuru sıkı tabancalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler F.D. (22), A.İ.D. (24), E.A. (24), İ.C.H. (23), İ.A. (37) ve M.E. (25) hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.


Emniyet yetkilileri, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaya davet edildiğini belirtti.

#Manisa
#uyuşturucu
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi