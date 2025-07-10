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Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 1 tutuklama

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 1 tutuklama

15:5510/07/2025, Perşembe
IHA
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KIRŞEHİR İLİNDEN AKSARAY'A UYUŞTURUCU GETİREN 2 ŞÜPHELİ UYUŞTURUCULARLA BİRLİKTE JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALANDI.
KIRŞEHİR İLİNDEN AKSARAY'A UYUŞTURUCU GETİREN 2 ŞÜPHELİ UYUŞTURUCULARLA BİRLİKTE JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Aksaray'da jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2 şahsın Kırşehir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen M.A.B. ve Ç.B. isimli 2 şahsı takibe aldı. Araçla Ortaköy ilçesine gelen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada 8 paket halinde 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Aksaray
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