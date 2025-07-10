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Hakkari'de 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

15:3810/07/2025, Perşembe
AA
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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 70 kilogram sentetik uyuşturucu ve 51 kilogram skunk ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Esendere beldesindeki Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ev ve araçta arama yapan ekipler, 70 kilogram sentetik uyuşturucu ve 51 kilogram skunk ele geçirdi.

Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



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