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Aktif görevdeki FETÖ’cü diplomat açığa alındı

Aktif görevdeki FETÖ’cü diplomat açığa alındı

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili güvenlik birimleri ile yapılan titiz çalışmalar sonucu derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin daha aktif görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen ismin, bakanlık merkez teşkilatında ikinci kâtiplik yaptığı bildirildi. Yine merkezde ve yurt dışı temsilciliklerde aktif görevde bulunan başka şüphelilerin de dosyada yeraldığı kaydedildi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı ve içerik tahlillerinde "hariciye" teşkilatının hedef alındığı örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlendi. Dosyada yeralan etkin pişmanlık beyanları ve ankesörlü hat kayıtları da şüphelilerin örgüt bağını deşifreye yetti. Büyükelçilik düzeyinde görevli bir diplomata kadar uzanan listede yeralan bazı isimlerin, halen aktif pozisyonlarda bulunduğu, bir kısmının daha önceki soruşturmalar neticesinde meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında büyükelçilik müsteşarı ile ikinci katipler de bulunuyor. Güvenlik kaynakları, mahrem yapıdaki FETÖ mensuplarının “yurt dışı görev” statüsünü, örgüte finansal kaynak aktarımı, yurt dışı kaçış planları ve kamu diplomasisi adı altında propaganda faaliyetleri için kullandığını belirtti. Bu çerçevede, örgütün sadece kamuya değil, uluslararası platformlara da sızmaya çalıştığına dikkat çekiliyor.



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