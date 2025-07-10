Aktif görevdeki FETÖ’cü diplomat açığa alındı

Soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin daha aktif görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen ismin, bakanlık merkez teşkilatında ikinci kâtiplik yaptığı bildirildi. Yine merkezde ve yurt dışı temsilciliklerde aktif görevde bulunan başka şüphelilerin de dosyada yeraldığı kaydedildi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı ve içerik tahlillerinde "hariciye" teşkilatının hedef alındığı örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlendi. Dosyada yeralan etkin pişmanlık beyanları ve ankesörlü hat kayıtları da şüphelilerin örgüt bağını deşifreye yetti. Büyükelçilik düzeyinde görevli bir diplomata kadar uzanan listede yeralan bazı isimlerin, halen aktif pozisyonlarda bulunduğu, bir kısmının daha önceki soruşturmalar neticesinde meslekten ihraç edildiği belirtildi.