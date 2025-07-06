Öz'ün Yakut'un tabutu taşıdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Firari savcı FETÖ'cü Zekeriya Öz, Almanya'da kırmızı bültenle aranan ve yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Yakut'un cenazesinde ortaya çıktığı haberlere yansımıştı. Kameralara yansıyan kişinin Zekeriya Öz olmadığı, Muhammet Yakut'un akrabası olduğu ortaya çıktı.
Bir süredir kırmızı bültenle aranan Muhammet Yakut’un, Almanya'da hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda ilk belirlemelere göre Yakut’un ölümüne yüksek dozda kokain kullanımı neden oldu.
Yakut için Almanya'da düzenlenen cenaze töreninde firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün tabuta omuz verdiği iddia edilmişti ancak gerçek bambaşka çıktı.
Yakut'un tabutuna omuz veren ismin, Sedat Ünal olduğu ortaya çıktı. Ünal'ın Yakut'un akrabası olduğu öğrenildi.
Sauna Club'teki odasında hayatını kaybeden Yakut, geçtiğimiz ay CHP Milletvekili Cemal Enginyurt ile yurt dışında birlikte görüntülenmişti.
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