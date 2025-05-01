CHP’den mafya ile pazarlık: AK Parti’yi hedef alın

Enginyurt’un konuyu mecliste çalışma arkadaşları ile paylaşarak, “Evet bizzat genel başkanım Özgür Özel’in talimatıyla Yakut ile görüştüm. Yakut’tan CHP’ye yönelik eleştiriler yapmamasını, AK Parti hakkında ise vitesi yükseltmesini rica ettim, yapmasa mıydım?” dediği öğrenildi. Meclis kulislerine yansıyan açıklamalar, KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal’ın, “Falyalı’nın elinde 45 kaset olduğu” şeklindeki hayali iddialarına CHP’nin sahip çıkmasını akıllara getirdi. Baykal’a kaset kumpasını organize eden FETÖ’cü Cevheri Güven ile birlikte hareket eden Önal’ın, CIA ve Hollanda istihbaratı tarafından korunduğu, iddialarının şantaj ve yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’nın rüşvet çarkını yöneten Cemil Önal üzerinden FETÖ ve CIA kontrolünde yürütülen psikolojik harekâta CHP sahip çıkmış, Özgür Özel iftiraları gündemine almıştı. Söz konusu iddiaları bizzat İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladığında ise Özgür Özel, Başkanlığı ve Altun’u Başakşehir mitingde KKTC’de kurulan kumpas üzerinden hedef almış, alandakilere yuhalatmıştı. İletişim Başkanlığı’nın kirli kumpası boşa çıkartmasının ardından firari FETÖ’cü Said Sefa, firari Erk Acarer ve ABD’de bulunan Serdar Akinan’ın youtube yayınlarında Fahrettin Altun ve MİT’i hedef aldıkları görülmüştü.