CHP’den mafya ile pazarlık: AK Parti’yi hedef alın

Yağmadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan şantaj ve tehdide kadar tam 14 ayrı sabıkası bulunan Muhammed Yakut ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un geçen ay Almanya’da bir araya geldikleri ortaya çıkmıştı. İftira ve hakaret videoları ile de tanınan Muhammed Yakut ile Cemal Enginyurt buluşması sosyal medyada gündem olurken görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Cemal Enginyurt’un, Muhammed Yakut’a CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamıyla gittiği öğrenildi.
CHP Genel merkezi tarafından hazırlanan hayali senaryoları da kırmızı bültenle aranan Yakut’a teslim ettiği öğrenilen CHP’li Enginyurt’un pazarlık içinde Almanya’nın Köln kentinde 15 Mart’ta masa kurduğu ortaya çıktı. Kurulan masada Enginyurt’un Yakut’tan AK Parti aleyhine yayınlar yapmasını isterken, CHP’yi koruyup kollamasını talep ettiği bildirildi.
Enginyurt’un konuyu mecliste çalışma arkadaşları ile paylaşarak, “Evet bizzat genel başkanım Özgür Özel’in talimatıyla Yakut ile görüştüm. Yakut’tan CHP’ye yönelik eleştiriler yapmamasını, AK Parti hakkında ise vitesi yükseltmesini rica ettim, yapmasa mıydım?” dediği öğrenildi. Meclis kulislerine yansıyan açıklamalar, KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal’ın, “Falyalı’nın elinde 45 kaset olduğu” şeklindeki hayali iddialarına CHP’nin sahip çıkmasını akıllara getirdi. Baykal’a kaset kumpasını organize eden FETÖ’cü Cevheri Güven ile birlikte hareket eden Önal’ın, CIA ve Hollanda istihbaratı tarafından korunduğu, iddialarının şantaj ve yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’nın rüşvet çarkını yöneten Cemil Önal üzerinden FETÖ ve CIA kontrolünde yürütülen psikolojik harekâta CHP sahip çıkmış, Özgür Özel iftiraları gündemine almıştı. Söz konusu iddiaları bizzat İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladığında ise Özgür Özel, Başkanlığı ve Altun’u Başakşehir mitingde KKTC’de kurulan kumpas üzerinden hedef almış, alandakilere yuhalatmıştı. İletişim Başkanlığı’nın kirli kumpası boşa çıkartmasının ardından firari FETÖ’cü Said Sefa, firari Erk Acarer ve ABD’de bulunan Serdar Akinan’ın youtube yayınlarında Fahrettin Altun ve MİT’i hedef aldıkları görülmüştü.
Kırmızı bültenle aranan firari Muhammed Yakut, Ali Yeşildağ gibi Cemil Önal’ın da Türkiye’ye karşı algı operasyonlarına kalkışması yabancı istihbarat örgütleri tarafından yürütülen psikolojik harekat olarak değerlendiriliyor. Saldırıların sistematik hale getirilmesi ve yurt dışından yönetilmesi dikkat çekici bulunuyor. CHP’nin söz konusu operasyonlara alet olması, İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını perdeleme girişimi olarak görülüyor. Cemal Enginyurt ile Muhammed Yakut buluşması ve kurdukları pazarlık masası gelişmeleri doğruluyor.