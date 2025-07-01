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Muhammet Yakut yüksek doz kokainden öldü

Muhammet Yakut yüksek doz kokainden öldü

12:011/07/2025, Tuesday
G: 1/07/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Muhammet Yakut ve CHP'li Cemal Enginyurt kısa bir süre önce görüşmüştü.
Muhammet Yakut ve CHP'li Cemal Enginyurt kısa bir süre önce görüşmüştü.

Kırmızı bültenle aranan Muhammet Yakut’un Almanya'da yüksek doz kokainden öldüğü bildirildi.

Bir süredir kırmızı bültenle aranan
Muhammet Yakut
’un, Almanya'da hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre Yakut’un ölümüne
yüksek dozda kokain
kullanımı neden oldu.

Odasında ölü bulundu


Yakut, bir Sauna Club’teki odasında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yakut’un ölümüyle ilgili şüpheli bir durumun olup olmadığı araştırılıyor.



CHP'li Enginyurt ile görüşmüştü


Hayatını kaybeden Yakut, geçtiğimiz ay CHP Milletvekili
Cemal Enginyurt
ile yurt dışında birlikte görüntülenmişti.


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