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Cemal Enginyurt kaç parti değiştirdi, hangi partilere katıldı?

Cemal Enginyurt kaç parti değiştirdi, hangi partilere katıldı?

16:174/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cemal Enginyurt
Cemal Enginyurt

4 Şubat 2025'te Cemal Enginyurt ile Sabri Uzun, CHP'ye katıldı. Cemal Enginyurt’un rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek Meclis’e giren Cemal Enginyurt, çok sayıda partiye katıldı. Cemal Enginyurt’un son durağı geçmişte yerden yere vurduğu CHP oldu. Cemal Enginyurt kaç parti değiştirdi, hangi partilere katıldı?

Parti parti gezen Cemal Enginyurt'un yeni adresi belli oldu. Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt geçmişte yerden yere vurduğu CHP'ye katıldı. İşte Cemal Enginyurt'un geçmişten günümüze katıldığı siyasi partiler.

Cemal Enginyurt, siyasi kariyerinde birkaç kez değişiklik yaptı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 1999 yılında Ordu milletvekili olarak seçilen Enginyurt, MHP'de siyaset yapmaya başladı.

30 Temmuz 2020’de MHP’den ihraç edildi.

Demokrat Partiye: 18 Aralık 2020 tarihinde Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen törenle Demokrat Partiye katıldı. Aynı partide 6 Mart 2022 tarihinde teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2023 genel seçimlerinde Demokrat Parti İstanbul milletvekili seçildi.

Bağımsız: Enginyurt, 18 Kasım 2024'te yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Salih Uzun ile beraber, Demokrat Partiden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 4 Şubat 2025 tarihinde Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye katılmıştır.

#Cemal Enginyurt
#CHP
#Cemal Enginyurt katıldığı partiler

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