Binlerce kişiyle ablukayı kıracaklar

İsviçreli aktivistler, "Küresel Gazze Yürüyüşü" adıyla düzenlenecek eyleme katılmak üzere ülkeden ayrıldı. İsviçreli aktivist Samuel Crettenand, Cenevre'den ayrılmadan önce havalimanında, aktivistler olarak uzun zamandır bir eylemde bulunmayı düşündüklerini ve Mısır'a gitmeye karar verdiklerini anlattı. Crettenand, "Bu insani kriz sırasında insanlara ulaşmanın tek yolu bu. Bu bir soykırım ve biz bunu durdurmanın yolunu arıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Elimizden gelen her şeyi denedik ve bundan daha iyi bir fikrimiz yok” dedi.