Binlerce kişiyle ablukayı kıracaklar

50 ülkeden binlerce aktivist Gazze’ye uygulanan ablukayı kırıp insani yardımları ulaştırmak için Kahire’de buluşuyor. Yürüyüşün öncülüğünü Mağrib Direniş Konvoyu yapıyor. Yeni Şafak’a konuşan Küresel Yürüyüş Koalisyonu Başkanı Seyf Ebu Kuşek, “Her gün çocuklar ölürken bizler çığlıklarımızı daha fazla yükseltmeliyiz” dedi. Ebu Kuşek, 13 Haziran’da (yarın) Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıkacaklarını söyledi.
Dünyanın dört bir yanından İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı kuşatmayı kırmak için gelen binlerce aktivist, “Küresel Gazze Yürüyüşü” kapsamında, Mağrib Direniş Konvoyu öncülüğünde Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanacak. 50’den fazla ülkeden katılımcıların yer alacağı yürüyüşe ek olarak, 15 Haziran’da dünyanın birçok ülke ve şehrinde eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek. Konvoyun 15 Haziran'da Refah sınır kapısına ulaşması bekleniyor. Yeni Şafak’a konuşan Küresel Yürüyüş Koalisyonu Başkanı Seyf Ebu Kuşek, “Yürüyüşümüze yoğun ilgi var. Amacımız, Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak” dedi.
6 HAFTA ÖNCEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR
Küresel yürüyüş Koalisyonu’nun başkanı Seyf Ebu Kuşek, yürüttükleri sivil mücadelenin temelinde sendikalar, dayanışma hareketleri, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin yer aldığını belirtti. Küresel ölçekte kitlesel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Ebu Kuşek, bu çalışmaların amacının Filistin halkıyla dayanışmak, Siyonist rejimin işlediği suçları ifşa etmek ve işgali hem hukuki hem de toplumsal zeminde durdurmak olduğunu vurguladı. “Gazze için düzenlenen Küresel Yürüyüş kapsamında şu anda yüzlerce kurum ve gönüllüyle ortak bir işbirliği yürütüyoruz” diyen Ebu Kuşek, bu hareketi organize edebilmek için 6 hafta önceden harekete geçtiklerini belirtti.
GAZZELİLERİN SESİ OLMAK
13 Haziran’da Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıkacaklarını belirten Ebu Kuşek, Mısır hükümetinden henüz resmi onay alınamadığını ancak olumlu bir yanıt beklediklerini söyledi. “Bu yürüyüşün temel amacı, Gazze’deki soykırımı durdurmaya yönelik toplu bir çağrıyla işgale karşı baskı oluşturmak, İsrail’in bölgeden çekilmesini sağlamak ve hayati önemdeki insani yardımları Gazze halkına ulaştırmaktır. Çocuklar her gün ölürken bizler de çığlıklarımızı daha fazla yükseltmeliyiz, burada elimizden geldiğince onların sesi olmalıyız ve devletlere bu savaşı durdurma konusunda baskı yapmalıyız” diye konuştu.
10 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ KATILDI
İşgale Karşı Uluslararası Koalisyon üyesi Ziyad El Aloul, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Altı hafta önce başlattığımız kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi resmi kayıt yaptırdı. Kampanyaya ilgi gösteren kişi 10 bin’i geçti. Şu an biletlerini almış ve Kahire’ye gitmeye hazır 3 bin kişi bulunuyor” ifadelerini kullandı. Bu kampanyanın, Gazze’de yaşanan insani trajediyi dünyaya duyurmak ve oradaki insanların sesini uluslararası topluma iletmek için yürütüldüğünü söyleyen El Aloul, “Kampanyaya katılan herkes birer elçi gibi hareket edecek; sesimizi hükümetlere, meclislere taşıyacaklar. Bu girişim, önceki Umut Konvoyu (Convoy of Hope) ve Özgürlük Filosu (Freedom Flotilla) gibi halk hareketlerinin devamı” diye konuştu.
Adım adım hedefe ilerliyor
- Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu Trablus’un doğusundaki Tacura kentine ulaştı. Tacura kentinde de konvoyu kalabalık bir grup karşıladı. Tacura sakinleri konvoydaki aktivistlere öğle yemeği, su ve meyve suyu ikram etti. Molanın ardından Libyalılar ve konvoydaki aktivistler Gazze’deki ablukanın kaldırılması için gösterisi düzenledi. Konvoy Tacura’dan ayrılarak Libya’daki bir sonraki durağı Misrata kentine doğru yola çıktı.
Un ve Türk bayrağıyla Gazze’ye yürüyor
- Eskişehir’de İrfan Başkaya isimli bir vatandaş, dükkanını ve 2 çocuğunu eşine emanet ederek, yanına aldığı bir paket un, pankart ve Türk bayrağı ile İsrail ablukasındaki Gazze’ye yürüyüş başlattı. Konya'ya doğru yürüyen Başkaya, Adana ve Hatay'dan sonra sınırı geçerek Suriye üzerinden Filistin'e gidecek. Filistin'deki insanlık katliamına dikkat çekmek amacıyla yürüyüşe çıktığını ifade eden İrfan Başkaya, “Filistin’deki çocuklar da eşime emanet ettiğim çocuklarım kadar değerli” dedi.
İsviçre’den konvoya katılacak
- İsviçreli aktivistler, "Küresel Gazze Yürüyüşü" adıyla düzenlenecek eyleme katılmak üzere ülkeden ayrıldı. İsviçreli aktivist Samuel Crettenand, Cenevre'den ayrılmadan önce havalimanında, aktivistler olarak uzun zamandır bir eylemde bulunmayı düşündüklerini ve Mısır'a gitmeye karar verdiklerini anlattı. Crettenand, "Bu insani kriz sırasında insanlara ulaşmanın tek yolu bu. Bu bir soykırım ve biz bunu durdurmanın yolunu arıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Elimizden gelen her şeyi denedik ve bundan daha iyi bir fikrimiz yok” dedi.