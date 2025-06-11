Gazze kitabı: İsrail’in algı operasyonuna cevap

7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu gerçekleştiğinde bazı kesimlerin zihinleri allak bullak oldu. “Durup dururken ne olmuştu da Hamas İsrail’e saldırmıştı?” gibi sorular gündeme geldi. Bu soru, hem İsrail’in 76 yıllık işgal tarihinden hem de Filistin hiç hesaba katılmaksızın kurulmakta olan yeni bölgesel düzenden habersizliğin bir ürünüydü. İşte bu ve buna benzer soruları cevaplandırmak için Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor, “Gazze” kitabını hazırladı. Timaş Yayınları’ndan çıkan eser, Gazze’de yaşananları tarihi, siyasi, jeopolitik, teopolitik, ekonomi politik, sosyopolitik, psikolojik ve insani açılardan derinlemesine ele alırken, aynı zamanda soru-cevap bölümlerinde insanların zihnine takılan yaygın sorulara ayrıntılı ve doyurucu cevaplar sunuyor.

BİLGİ TEKELİNİ KIRIYOR

YouTube ve Instagram’ın Gazze ile ilgili konuşmalarını ve yazılarını yayından kaldırması üzerine bunları kitaplaştırmaya karar veren Kor, ayrıca Siyonist mecraların kurmaya çalıştığı bilgi tekeline ve algıları çarpıtma gayretlerine hem sahadan aktardığı bilgilerle hem de işgalin tarihsel sürecine atıflarla meydan okuyor. 7 Ekim Aksa Tufanı, Orta Doğu’da nasıl bir kırılma noktası? İsrail, büyük planlarına ulaşmak için 7 Ekim’e göz mü yumdu? Hamas nedir, ne değildir? 7 Ekim’den evvel Gazzelilerin hayatı nasıldı? Savaş, işgal ve açlık karşısında uzun zamandır nasıl tahammül gösterebiliyorlar? Arap ve İslam dünyası Gazze’de yaşanan soykırım karşısında neden sessiz? Filistin toprakları İsrail’in eline satılarak mı geçti? Filistin’e ve Gazze’ye ilgimiz neden azaldı? Gazze’nin bize ve bütün dünyaya verdiği dersler neler? Gazze’de tüm erkeklerin savaşmama nedenleri ve direnişin çok-boyutluluğu gibi başlıkların olduğu kitapta, Gazzelilerin soykırım ve açlık karşısında tahammüllerinin incelikleri de irdeleniyor.

7 EKİM DÜNYA SİYASETİNİ DÖNÜŞTÜRECEK

Kitapla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Kor, 7 Ekim Aksa Tufanı’nın dünyada nasıl bir kırılma noktası oluşturduğunu şu ifadelerle anlattı: “11 Eylül nasıl bir dönüm noktasıysa 7 Ekim de öyle bir dönüm noktası. Ortadoğu ve dünya siyasetini kökten dönüştürecek. Her ne kadar geçmişe geri dönmek için yoğun çabalar yürütülse bile, bir daha ne İsrail ne Filistin ne Orta Doğu ne de dünya 7 Ekim öncesine geri dönemez. 7 Ekim uluslararası sistemin gerçek yüzünü gösteren bir aynadır. Gazze’de yaşananlar insanların hayatlarını sorgulattı. Geçmişte İsrail’in işgal politikaları sorgulanırdı, artık Yahudiler de dahil olmak üzere bütün dünyada İsrail’in varlığı sorgulanır hale geldi.”

İCATÇILIK GAZZELİLERİ AYAKTA TUTUYOR

Gazzelilerin dayanıklılık kodlarını 48 ve 67 savaşlarındaki tecrübeye dayandırarak açıklayan Zahide Tuba Kor, bunları şöyle özetledi: “48-67 savaşlarında topraklarından ayrılıp mülteci olarak çok zorluklar çekmişlerdi. Bu sefer ayrılmak istemiyorlar. İsrail’in 2024 hedefi Mescid-i Aksa’yı yıkmaktı. 7 Ekim’i Mescid-i Aksa ve Kudüs için yaptılar, adı üstünde; Aksa Tufanı’ydı. Dolayısıyla Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü koruma onları ayakta tutan temel motivasyon kaynağı. Direnişin bir başka yüzü de anneler, çocuklarına direnmeleri gerektiğini dünyaya gelir gelmez öğretiyor. Uzun süre abluka altında yaşayan bir halk oldukları için onları ayakta tutan en önemli şey de icatçılıkları oldu. Çünkü ulaşamadıkları birçok şey yerine alternatif üretmeyi öğrenmişlerdi. Bir başka şey de 2006’dan beri abluka altındalardı ve kaybedecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı bir ortamda, direnmeye devam ediyorlar. Gazzelilerin ölüme bakışları farklı ve üzüntüye teslim olmamayı öğrendiler. Bütün bunlar onları ayakta tutan temel faktörlerden.”







