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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de siyasi çözümden çok uzağız

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de siyasi çözümden çok uzak olduklarını ifade etti. Pedersen, Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı altıncı Brüksel Konferansı'nda konuştu.

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Haber Merkezi AA
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriyede siyasi çözümden çok uzağız
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen

Suriye'deki mevcut durumu ve Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerini değerlendiren Pedersen, "Suriyelilerin şu anda desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." dedi.

Pedersen, "Sahadaki mevcut stratejik açmaz ve Suriye'nin manşetlerde yer almaması, hiç kimseyi, çatışmanın daha az ilgiye ihtiyacı olduğu veya kapsamlı siyasi çözüm aciliyetinin ortadan kalktığı düşüncesine yönlendirmemelidir." diye konuştu.

Anayasa Komitesi bu ayın sonunda Cenevre'de tekrar toplanacağını hatırlatan Pedersen, "Ama açık konuşayım, biz Suriye'de siyasi çözümden çok uzağız. Anayasa Komitesi bu ayın sonunda Cenevre'de tekrar toplanacak. Önceki yedi tur, istediğimiz sonuçları getirmedi. Ancak umarım bu yaklaşan tur, en azından bir miktar ilerleme sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Pedersen, "Suriye içinde güvenli, sakin ve tarafsız bir ortamın oluşturulması için çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

Alıkonulan, kaçırılan ve akıbetinden haber alınamayan kişilerle ilgili dosyada ilerleme sağlanmasının önemine işaret eden Pedersen, "Bu, Suriyelilere ilerlemenin mümkün olduğuna dair önemli bir sinyal gönderecektir." değerlendirmesini yaptı.

Pedersen, Suriye Anayasa Komitesinin 8. oturumu için taraflara davetiye gönderdiğini belirterek, Cenevre'deki görüşmelerin 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı.

Suriye, çocuk olunacak en tehlikeli yer

Öte yandan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Catherine M. Russell ise Suriye'nin şu anda çocuk olunacak en tehlikeli topraklardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Halkın yüzde 90'ı yoksulluk içinde ve 6,5 milyon çocuk acil yardıma muhtaç halde." dedi.

Russell, Suriye'de krizin başlangıcından bu yana çocukların durumunun gün geçtikçe kötüye evrildiğini belirterek, "Ülkede 25 yıllık kalkınma gerilemesi yaşandı. Temel hizmetler yok edildi. Aileler evlerine ekmek getiremiyor. Şubat ve mart ayı temel gıda sepet fiyatı, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle yüzde 24 arttı." şeklinde konuştu.

Suriye'deki çocukların üçte birinin psikolojik stres yaşadığını dile getiren Russell, "3 milyona aşkın Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor." ifadelerini kullandı.

Russell, UNICEF olarak Suriye'de çocuklara yardım için 312 milyon dolarlık ek destek sundukları bilgisini paylaştı ve Suriyeli çocukların canının her zaman olduğu gibi bugün de kıymetli olduğunu hatırlattı.

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