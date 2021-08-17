​Bulgaristan da Türk SİHA'ları için sıraya girdi. ​

Bulgaristan'ın Türkiye'den en az altı TB2 SİHA aracı almaya hazırlandığı bildirildi.

SAVUNMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRECEK

Askeri çevreler tarafından ortaya atılan iddialara göe Bulgaristan bu adımıyla savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Böylelikle Bulgaristan da Türkiye'den İHA ve SİHA alan ve giderek büyüyen ülkeler listesine dahil olacak.

SİHA İSTEYEN 3. AVRUPA ÜLKESİ

Bulgaristan'ın 2020'de TB2 satın alma girişimini başlattığı ancak kararı koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği söyleniyor. TB2 siparişi sonrasnda Bulgaristan'a ulaşırsa, Polonya ve Letonya'dan sonra SİHA'lara sahip üçüncü AB ülkesi olacak.

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ÜLKELER SIRAYA GİRİYOR

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Bayraktar TB2'ye Orta ve Doğu Avrupa'nın ilgisi, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ üzerindeki tekrarlanan başarılarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de geçtiğimiz aylarda Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etmişti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye’den 24 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıklayarak, "Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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