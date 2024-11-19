Büyükelçi Mercan: Trump ve Elon Musk dünya siyasetini derinden sarsabilir

ABD’de seçimlerin bu denli ilgiyle izlenmesinin bir nedeni var. Seçim sonuçları, sadece Amerika için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyor. Seçim kampanyasında konuşulanlar, genellikle geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturur. Bu projeksiyonlar, sadece Amerika'nın iç siyasetini değil, dünya çapındaki ekonomiyi ve siyasi ilişkileri de etkiler”