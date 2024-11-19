Büyükelçi Mercan: Trump ve Elon Musk dünya siyasetini derinden sarsabilir

T.C. Vaşington Eski Büyükelçisi Hasan Murat Mercan açıklama yaptı.
T.C. Vaşington Eski Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD seçimlerinin küresel ve bölgesel politikalara etkilerini değerlendirdi. İZÜ Siyaset Kulübü'nün konuğu olan Mercan, “Trump, seçim öncesinde Amerika’yı tekrar en büyük yapmayı vadetti. Bunu da teknolojiyi elinde tutan Elon Musk gibi isimlerle yapmaya çalışacak” dedi.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi “ABD Seçimleri: Küresel ve Bölgesel Etkiler” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. T.C. Vaşington Eski Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, İZÜ Siyaset Kulübünün düzenlediği etkinliğin konuğu oldu. Programın açış konuşmasını yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, dünya gündemini ilgilendiren bir konunun İZÜ’de değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Acar; “Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri, yalnızca akademik hayatı değil, sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda da gelişimimize katkı sağlar. Bu etkinlik de küresel siyaseti anlamamıza yardımcı olacak bir fırsat sunuyor.” dedi.
“ABD SEÇİMLERİ TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR”
T.C. Washington Eski Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD seçimlerinin küresel ve bölgesel yansımalarını tartışmaya açtı. Amerikan seçim sisteminin kompleks yapısına dair bilgiler sunan Mercan, “
ABD’de seçimlerin bu denli ilgiyle izlenmesinin bir nedeni var. Seçim sonuçları, sadece Amerika için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyor. Seçim kampanyasında konuşulanlar, genellikle geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturur. Bu projeksiyonlar, sadece Amerika'nın iç siyasetini değil, dünya çapındaki ekonomiyi ve siyasi ilişkileri de etkiler”
dedi.
ABD SEÇİMLERİNDE BÖLGESEL DİNAMİKLER: TRUMP VE BİDEN
ABD seçimlerinin Türkiye ve Ortadoğu üzerindeki etkilerine değinen Eski Büyükelçi,
“Özellikle Pensilvanya gibi eyaletlerdeki seçim sonuçları çok önemli. Çünkü bu eyaletlerdeki seçimler, başkanlık yarışının seyrini doğrudan etkiliyor. 2020 seçimlerinde Trump, Pensilvanya'da 50 bin oy farkla kazanmıştı. Eğer Trump daha fazla oy almış olsaydı, başkanlık yarışında başka bir sonuçla karşılaşabilirdik"
diyerek, seçim sonuçlarının bölgesel dinamikleri nasıl değiştirdiğini vurguladı.
ABD SEÇİMLERİNE ELON MUSK ETKİSİ
Elon Musk’ın Trump’ın seçim kampanyasındaki önemine de değinen Mercan şöyle dedi:
“Trump, seçim öncesinde Amerika’yı tekrar en büyük yapmayı vadetti. Trump’ın yanına aldığı isimlerden biri Elon Musk’tı. Musk, teknoloji ve yenilik alanındaki başarılarıyla Trump’a büyük katkı sağladı. Tesla ve SpaceX gibi devrim niteliğindeki projelerle, Musk Amerika’da çok büyük bir etki yarattı. Trump’ın kazanmasının en büyük sebeplerinden biri, yanında teknoloji ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Elon Musk’ın desteği oldu.”
“MÜSLÜMAN NÜFUS GENELDE DEMOKRATLARI DESTEKLİYOR”
Mercan, ABD’deki Müslüman nüfusun seçimlerdeki etkisini de ele aldı. Mercan “ABD’de 4-5 milyon civarında bir Müslüman nüfus bulunuyor ve bu nüfus özellikle Michigan ve Pensilvanya gibi eyaletlerde yoğunlaşıyor. Bu bölgedeki Müslümanların, Filistin ve Gazze meselesine duyarlı olduklarını ve genellikle Demokrat Partiye oy verdiklerini biliyoruz. Bu nüfusun seçmen davranışları, seçim sonuçlarını etkileyebilir" şeklinde konuştu.
“SAVUNMA YATIRIMLARIMIZ ABD İLE İLİŞKİLERİMİZDE GERGİNLİK YARATIYOR”
Mercan, Türkiye-ABD ilişkilerindeki son dönemdeki gerginliklere de değindi.
Mercan şöyle dedi: “Türkiye'nin savunma sanayi yatırımlarını artırarak, NATO'dan bağımsız bir savunma yapısına doğru gitmesi, Amerika ile ilişkilerinde gerginlik yaratıyor. Ayrıca, FETÖ, PKK/PYD ve F-35 konuları da bu ilişkileri karmaşık hale getiren unsurlar. Öte yandan Amerika’nın dış politikası ve küresel rolü, dünya ekonomisi ve politikaları üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Türkiye’nin Ortadoğu ve Asya’daki stratejik rolü, Amerika ile olan ilişkilerinde belirleyici bir faktör olmaya devam edecek.”
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