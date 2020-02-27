Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz

İdlib'in Neyrab beldesini 7 Şubat'ta rejimin elinden geri alan Suriyeli muhalifler, rejim ve İran milislerine diz çöktüren operasyonun görüntülerini yayınladı. Aksiyon filmlerini aratmayan videoda, Türkiye'de imâl edilmiş 15 tonluk bir zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) binen muhalif askerlerin, rejime ait 45 tonluk T-72 tankını kovaladığı anlar görülüyordu. Başta sosyal medya olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandıran kovalamaca sahnesi, "ACV-15, T-72'ye karşı" başlığı ile servis edilerek büyük ilgi gördü. Dünyayı şaşkına çeviren görüntülere, "Rejim tankını bizim askerimiz kovaladı" diyerek birçok farklı silahlı grup sahip çıksa da, çok sayıda yerel kaynağın teyit ettiği gerçek kahramana Yeni Şafak ulaştı.

Ebu Abbas

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SÜRDÜM

Adı Ebu el-Abbas... Maar'ed Numan'a bağlı Kefr Nubl'da doğmuş. Önceki gün telefonla irtibat kurarak kendisini İstanbul'dan aradığımızı ve görüşmek istediğimizi söyledik. Ancak savaşın soğuk tarafını tokat gibi yüzümüze çarpan bir cevap aldık: "Şu anda cepheye savaşa gitmem gerekiyor. Akşam dönebilirsem görüşürüz inşallah."

Akşam saatlerinde cepheden dönen Abbas, daha önce hiçbir basın mensubuyla görüşmediği için biraz çekingen davrandı. Video görüntüsü istemediğimizi, telefonla görüşmenin yeterli olacağını belirtince rahatladı ve ardından bir asker kesinliğinde cevaplar verdi. Çatışmalar sırasında ilerlerken 500 metre uzaktaki tankı fark ettiğini ve hiç düşünmeden onu uzaklaştırmayı düşündüğünü aktaran Ebu Abbas, o anları şöyle anlattı:

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İdlib’in Neyrab beldesinde çekilen o görüntüler geniş yankı uyandırmıştı.

O TANKI VURUNCA VURULDUK

"Kullandığım araçla arkadaşlarımla birlikte düşmana doğru gidiyordum. Tankı görür görmez üzerine giderek onu vurmayı düşündüm. Tanka hedef olursam şehit olur, Rabbime kavuşurum diye düşündüm. Ama şehit olmak nasip olmadı. Aracımı tankın üstüne sürdüm, hedef almamak için de sürekli manevra yaptım. Onu bir süre uzaklaştırınca ileride rejim askerlerinin olduğunu gördüm. Güdümlü füzeyle vurulma tehlikesi vardı, geri çekildim. Aracı biraz geride durdurduk. Yanımda bulunan bir arkadaşım aracın içinden çıktı ve az önce kovaladığımız tankı RPG roketatarla vurdu. Ancak daha sonra bizim aracımız da hedef oldu."

Resim attı cepheye gitti

Ebu Abbas (sol)

ZPT ile adeta destan yazan Ebu Abbas’a birkaç soru daha sormak istesek de bu mümkün olmadı. “Çok acelem var. Kusura bakmayın” diyen Abbas, birkaç gündür üzücü haberlerin geldiği Kefr Nubl cephesine gideceğini söyledi. Kendisinden bize yeni çekilmiş bir resmini göndermesini istedik. Daha bir hafta önce arkadaşlarıyla çekilen bir resmini gönderen Abbas, “Müsait olunca yeni resim de atarım” dedi. Ancak Ebu Abbas’a bir daha ulaşamadık.

Beşinci tur

Mihail Bogdanov

Türkiye ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un da aralarında bulunduğu heyet dün Ankara’ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in isteği üzerine Ankara-Moskova arasındaki müzakere masasının 5.’si böylece kurulmuş oldu. Dün akşam itibariyle yeniden başlayan görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ankara’da iki defa, Moskova’da da iki defa görüşme yapan heyetler tekrar görüşme yapacak. Beklentimiz artık İdlib’de rejimin bu saldırılarının kalıcı şekilde durdurulması. Rejimin şu anda işgal ettiği bölgelerden yani, Soçi mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlar var, buradan çekilmesi gerekiyor” diye konuştu.