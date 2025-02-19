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Donald Trump'tan AP'ye 'Amerika Körfezi' engeli: Oval Ofis'e giremezler

Donald Trump'tan AP'ye 'Amerika Körfezi' engeli: Oval Ofis'e giremezler

09:0519/02/2025, Çarşamba
AA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi talimatını vermesinin ardından, bu konudaki kullanımını değiştirmeyen Associated Press'in tutumunu değiştirene kadar Oval Ofis'e giremeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.


Trump'a, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesinin ardından bu konuda eski kullanımına devam eden Associated Press'in (AP) Oval Ofis'e alınmamasıyla ilgili görüşü soruldu.


Trump, "Ne yaptıklarını bilmiyorum ama sadece bunun Amerika Körfezi olduğunu kabul edene kadar onların dışarıda kalacağını söylüyorum." dedi.

'Hayat böyle işliyor'

Kararnamesine atıfta bulunan Trump, AP'nin eski ismi kullanmakta ısrar etmesini anlayamadığını ve bunun "saçma" olduğunu düşündüğünü söyledi.


"Bize iyilik yapmıyorlar ve sanırım ben de onlara iyilik yapmayacağım. Hayat böyle işliyor" diyen Trump, AP'nin Amerika Körfezi adını kullanana kadar Oval Ofis'e alınmayacağını belirtti.


AP konuyla ilgili açıklamasında, Trump yönetiminin basın özgürlüğüyle ilgili temel ilkeyi çiğnediğini savunarak Beyaz Saray'ı suçlamıştı.


Amerika Körfezi tartışması

AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.


Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" ifadesi yer almıştı.


#Donald Trump
#Amerika Körfezi
#ABD

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