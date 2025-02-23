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Ege'de sismik hareketlilik: 4 Yunan adasında eğitime bir hafta daha ara verildi

Ege'de sismik hareketlilik: 4 Yunan adasında eğitime bir hafta daha ara verildi

08:0323/02/2025, Pazar
AA
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Yetkililer, kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.
Yetkililer, kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.


Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.


Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.




#Ege Denizi
#Gümülcine
#Santorini
#Yamurgi

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