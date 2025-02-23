Yunanistan’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bazı alanlarda ilerleme kaydedildi

Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.