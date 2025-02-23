Yunanistan’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bazı alanlarda ilerleme kaydedildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere 23 Şubat'ta New York'a yapacağı ziyaret öncesinde, Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks'e verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalog sürecine değindi.
İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret eden Yunan Bakan, bölgedeki istikrarın korunması için diplomasinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.