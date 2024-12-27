Vida dahi üretemeyen Yunan panik yaptı: Türkler nerede biz neredeyiz?

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları Yunanistan'da gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN savaş uçağı almayı planladığı iddiasına yer veren Yunan basını, 'kendilerinin bir vida bile üretemeyecek durumda oluşundan' dert yandı. Militaire sitesindeki haberde, "Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olduğunu öngören bazı analistler gülüyorlardı." denildi. Ekfrasi sitesi ise "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken, biz vida bile üretemiyoruz" başlığını kullandı.
Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerlemeyi kabul eden Yunan basını, Yunan hükümetini savunma sanayisini canlandırmaya yönelik yeterli adım atmamakla suçladı.
Dendias'ı topa tuttular: Vaatleri gerçekçi değil
Haberde, Türk savunma sanayisinin ilerleyişi göz önünde bulundurularak, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın büyük projelerle ilgili vaatlerinin gerçekçi olmadığı ve ülkenin mevcut savunma kapasitesinin artırılması için daha etkili adımlar atılması gerektiği belirtildi.
"Türkiye savaş uçağı yaparken biz vida bile üretemiyoruz"
Suudi Arabistan'a Kaan savaş uçağı satılması halinde bu anlaşmanın Türkiye için rekor bir ihracat anlamına geleceği belirtilen haberde, Ankara'nın bölgede önemli bir savunma tedarikçisi olarak yerini alacağının altı çizildi.
Haberde, şu ana kadar Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Bayraktar Akıncı İHA ve Ejder Yalçın zırhlı araç satın aldığına işaret edildi.
Yunanistan Ege'de yeni bir savunma sistemi hazırlığında
Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefaloyannis, ülkesinin Ege'de yeni bir hava savunma sistemi hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
SKAI TV'ye konuşan Kefaloyannis, yapılacak ihaleler sonrası 2 yıl içinde hazır olacağına inandığını belirttiği hava savunma sisteminin havadan gelecek her tür saldırıyı durduracağını iddia etti.
Söz konusu sistemin saldırma değil, koruma amaçlı olduğunu savunan Kefaloyannis, sistemin koruma alanının sadece Ege değil, Meriç'ten Meis'e kadar tüm bölgeyi kapsayacağını ileri sürdü.
Kefaloyannis, Türkiye'nin Suriye ile deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik bir anlaşma yapması halinde, Yunanistan'ın bu anlaşmayı da Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu benzer anlaşma gibi tanımayacağını savundu.