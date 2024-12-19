Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ay yıldızın kudreti Yunan basınında: Yeni Suriye bayrağına da işlediler

Ay yıldızın kudreti Yunan basınında: Yeni Suriye bayrağına da işlediler

Hüseyin Berk
18:5519/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yunanistan'da gündem, Türkiye'nin Suriye'deki başarısı. Yeni Suriye bayrağını Türk bayrağıyla birleştirerek servis ettiler.
Yunanistan'da gündem, Türkiye'nin Suriye'deki başarısı. Yeni Suriye bayrağını Türk bayrağıyla birleştirerek servis ettiler.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde, yeni Suriye bayrağı yer aldı. Yunan çizer Ilias Makris'in kaleminden çıkan çizimde, bayraktaki kırmızı yıldızların içerisine Türk bayrağının yerleştirildiği görüldü.

Suriye'de milli güçler, 61 yıllık Baas rejimine karşı 27 Kasım'da operasyon başlattı. Devrimciler, 8 Aralık'ta başkent Şam'a girerek Beşşar Esed rejimini tarihin tozlu raflarına kaldırdı.

Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarken; rejimin en büyük destekçileri İran ve Rusya'dan yetkililer, operasyonun arkasında Türkiye'nin olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Suriye'deki devrimin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olduğunu vurguladı.

Suriye'de Geçici Hükümet'in göreve gelmesi sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a gitti; Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Tüm bu yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Fransa merkezli France24,
"Kıskanılacak bir başarı"
, İngiltere merkezli The Guardian,
"Ankara istediğini elde ediyor"
başlığını atarken, Euronews ise Avrupalı liderlerin Erdoğan ile görüşme telaşını
"Suriye'ye giden bütün yollar Türkiye'den geçer"
ifadeleriyle okuyucularına sundu.

Yunanistan'da gündem Türkiye'nin Suriye'deki başarısı

Dikkat çeken haberlerden biri de bugün Yunan basınında yer aldı.

Kathimerini gazetesinde, yeni Suriye bayrağı yer aldı.

Yunan çizer Ilias Makris'in kaleminden çıkan çizimde,
bayraktaki kırmızı yıldızların içerisine Türk bayrağının yerleştirildiği görüldü.


#Yunanistan
#Kathimerini
#Suriye
#Türkiye
#Bayrak
#Türk Bayrağı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 Aralık Cuma Hutbesi: Bağımlılık