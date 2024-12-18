ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geride kalan gün Suriye'de yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü olduğunu vurgulayan Trump, kendisiyle iyi anlaştığını ve güçlü bir ordu kurduğunu söyleyip,

"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle."