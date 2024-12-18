Suriye'deki devrimin ardından Avrupa basınının diplomatik zaferden bahsettiği tek bir isim var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin tarihe karışması sonrası Avrupa, Suriye'yi yakın takibe aldı. Beşşar Esed'in Suriye halkına zulmünü yıllardır dünyaya haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devrimdeki rolüyle övgülere layık görüldü. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları, manşetlerini Erdoğan ve Türkiye'nin diplomatik zaferiyle süsledi. İngiliz merkezli The Guardian, "Ankara istediğini elde ediyor" başlığını atarken, Euronews ise Avrupalı liderlerin Erdoğan ile görüşme telaşını "Suriye'ye giden bütün yollar Türkiye'den geçer" ifadeleriyle okuyucularına sundu.
Suriye Milli Güçleri, 27 Kasım günü Baas rejimine karşı operasyon başlattı. Halep, Hama ve Humus'u kısa sürede geri alan devrimciler, 8 Aralık'ta Şam'a yürüyerek Beşşar Esed rejimine resmen son verdi.
Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtı. Yönetim, yapılacak seçimlere kadar Geçici Suriye Hükümeti'ne devredildi. Devrim sonrası Türkiye, Şam Büyükelçiliğini 12 yıl sonra yeniden açtı.
Suriye'deki tarihi gelişmelere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır."
dedi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geride kalan gün Suriye'de yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü olduğunu vurgulayan Trump, kendisiyle iyi anlaştığını ve güçlü bir ordu kurduğunu söyleyip,
"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle."
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüler Trump'la da sınırlı kalmadı. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarının manşetlerini süsleyen Erdoğan ve Türkiye için,
denildi.
"Erdoğan, kıskanılacak bir ele sahip"
Fransa'da yayın yapan France24, AFP’nin haberini okuyucularına aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ile Somali arasındaki 'Afrika Boynuzu' sorununu da çözdüğünü vurgulayan France24, uzman görüşlerine yer verdiği haberinde,
"Erdoğan kıskanılacak bir ele sahip"
vurgusunu yaptı.
Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner yaptığı açıklamada,
"Erdoğan, güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı."
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kartlarını şimdiye kadar iyi oynadığını belirten
Skinner, Suriye'de ise kıskanılacak bir ele sahip olduğunu belirtti.
Uluslararası güvenlik profesörü ve terör örgütlerinin dinamikleri üzerine bir kitabın yazarı olan Max Abrahms ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Büyük kazanan' olduğunu belirtti.
Euronews: 'Suriye'ye giden bütün yollar Türkiye'den geçer'
Avrupa Birliğinin resmi yayın organı Euronews, ise
"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'e kadar Batılı liderler, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyor."
ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bölgedeki en büyük güç unsuru olduğu belirtilen haberde, "Eğer Suriye'de herhangi bir etkiniz olmasını istiyorsanız Türkiye ile çalışmak zorundasınız" denildi.
The Guardian: 'Ankara istediğini elde ediyor''
İngiliz merkezli The Guardian'ın
"Ankara istediğini elde ediyor! Erdoğan'ın Suriye'deki denge hamlesi nasıl sonuç verdi?"
başlıklı haberinde de,
"Türkiye, Suriye'nin dış dünyaya açılan kapısı haline geldi"
ifadeleri kullanıldı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretinin bir 'Zafer turu' olarak yorumlandığı haberde, Dareen Khalifa'nın sözlerine yer verildi.
"Türkiye akıllıca davrandı"
Khalifa, 'Türkiye akıllıca davrandı' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'e masaya oturmayı defalarca teklif edildiği hatırlatılan haberde, Esed'in bu fırsatı kaçırdığı dile getirildi.
Tüm gözler Şam'dayken Türkiye'nin, sınırındaki terör örgütü PKK/YPG konusunda da istediğini elde ettiği belirtilirken Türkiye'nin her adımda önemli bir rol oynayacağına dikkat çekildi.
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