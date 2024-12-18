Arap basınında dikkat çeken iddia: Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed Kandil'e kaçtı

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath (El-Hades) kaynakları, diktatör Beşşar Esed’ın kardeşi Mahir Esed ve Suriye istihbaratı Muhaberat'ın eski yöneticisi Ali Memlük'ün, terör örgütü PKK kamplarının da bulunduğu Kandil'de saklandığını yazdı.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. 27 Kasım'da muhalif grupların ilerlemesi ve Şam'da kontrolü sağlamasından sonra Esed ve ailesi, Rusya'ya kaçtı.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath, Esed'ın kara kutusu olarak bilinen eski Ulusal Güvenlik Müdürü Ali Memlük ve kardeşi Mahir Esed'ın saklandığı yere dair yeni bilgiler paylaştı.
Terör örgütü PKK kamplarının da olduğu bölgedeler
Suudi Arabistan merkezli kaynaklar, Mahir Esed ve Ali Memlük'ün Kuzey Irak'ta, terör örgütü PKK kamplarının da bulunduğu 'Kandil Dağı' bölgesinde olduklarını yazdı.
Bölgede peş peşe toplantılar
Irak iddiaları yalanladı
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Miqdad Miri, devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed’ın kardeşi Mahir Esed’ın Irak topraklarında olduğu yönündeki haberler doğru değil” dedi.
Acımasızlığıyla biliniyordu
Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eş değer bir rütbeye sahipti ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.