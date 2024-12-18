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Arap basınında dikkat çeken iddia: Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed Kandil'e kaçtı

Arap basınında dikkat çeken iddia: Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed Kandil'e kaçtı

10:4118/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi basını, Mahir Esed'ın saklandığı yere dair yeni bilgiler paylaştı.
Suudi basını, Mahir Esed'ın saklandığı yere dair yeni bilgiler paylaştı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath (El-Hades) kaynakları, diktatör Beşşar Esed’ın kardeşi Mahir Esed ve Suriye istihbaratı Muhaberat'ın eski yöneticisi Ali Memlük'ün, terör örgütü PKK kamplarının da bulunduğu Kandil'de saklandığını yazdı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. 27 Kasım'da muhalif grupların ilerlemesi ve Şam'da kontrolü sağlamasından sonra Esed ve ailesi, Rusya'ya kaçtı.


Esed'ın Rusya'ya kaçmasının ardından kardeşi Mahir Esed'ın
nerede saklandığı
merak konusu oldu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath, Esed'ın kara kutusu olarak bilinen eski Ulusal Güvenlik Müdürü Ali Memlük ve kardeşi Mahir Esed'ın saklandığı yere dair yeni bilgiler paylaştı.


Mahir Esed

Terör örgütü PKK kamplarının da olduğu bölgedeler

Suudi Arabistan merkezli kaynaklar, Mahir Esed ve Ali Memlük'ün Kuzey Irak'ta, terör örgütü PKK kamplarının da bulunduğu 'Kandil Dağı' bölgesinde olduklarını yazdı.


Mahir Esed'in Irak'a, 'Akkaşat' bölgesinden İranlı danışmanlarla birlikte giriş yaptığı öğrenildi. Ardından Mahir Esed'ın,
Süleymaniye
'ye geçtiği ve
Bafel Talaban
i'nin himayesine girdiği iddia edildi.

Bölgede peş peşe toplantılar

Mahir Esed ve Memlük'ün bulundukları bölgede boş durmadıkları,
İran Devrim Muhafızları
ve
Hizbullah y
etkilileriyle peş peşe toplantılar yaptıkları kaydedildi.

Miqdad Miri


Irak iddiaları yalanladı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Miqdad Miri, devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed’ın kardeşi Mahir Esed’ın Irak topraklarında olduğu yönündeki haberler doğru değil” dedi.



Acımasızlığıyla biliniyordu

Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eş değer bir rütbeye sahipti ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.


#Al Arabiya
#Al Hadath
#Suriye

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