Yunan ANT1 televizyonundan 'Türkiye' manipülasyonu: Yalanları ortaya çıkarınca haberi düzelttiler

Yunan medyasında yer alan manipülatif haberler üç dilde yalanlandı.
Yunanistan'ın ANT1 televizyon kanalı, ana haber bülteninde bazı görüntüleri dayanak göstererek,
"Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği"
yönünde bir haber servis etti.
Yunan ANT1 televizyonundan 'Türkiye' manipülasyonu
Yunan ANT1 televizyonundan 'Türkiye' manipülasyonu
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberin dezenformasyon olduğunu Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde duyurdu.
Merkezin sosyal medyadan da yaptığı paylaşımda,
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk sahil güvenliği, Imia'daki Yunan balıkçıları tehdit etti' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Bahse konu olan Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin güncel olmadığı ve 2020 yılında dijital mecralarda dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilim söz konusu değildir. Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneği de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıklamıştır.
" denildi.
Yalanları ortaya çıkarınca haberi düzelttiler
Yalanları ortaya çıkarınca haberi düzelttiler
ANT1 televizyonu, yalanlamanın ardından gelen tepkiler üzerine haberini düzeltmek zorunda kaldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Sadece Türkiye için değil, tüm insanlık adına..."
"Sadece Türkiye için değil, tüm insanlık adına..."
Görüntülerin üç yıl öncesine ait olduğu ve herhangi bir gerilimin yaşanmadığını vurgulayan Altun,
"Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."
ifadelerini kullandı.
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14 saat önce