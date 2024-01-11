Yunan ANT1 televizyonundan 'Türkiye' manipülasyonu: Yalanları ortaya çıkarınca haberi düzelttiler

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk sahil güvenliği, Imia'daki Yunan balıkçıları tehdit etti' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Bahse konu olan Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin güncel olmadığı ve 2020 yılında dijital mecralarda dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilim söz konusu değildir. Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneği de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıklamıştır.