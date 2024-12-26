Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanı Güler'le görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."