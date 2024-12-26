Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanı Güler'le görüştü

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanı Güler'le görüştü

Semih Kara
15:3226/12/2024, Thursday
AA
Sonraki haber
Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Ankara'da görüştü.
Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Ankara'da görüştü.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'yi kabul etti.


Milli Savunma Bakanı Güler (sağda) ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral er-Ruveyli (solda).

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."








#Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'
#MİLLİ SAVUNMA BAKANI
#MSB
#Yaşar Güler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı zamlı öğretmen maaşları