Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanı Güler'le görüştü

Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Ankara'da görüştü.
Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."
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