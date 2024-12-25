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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü

Semih Kara
17:1925/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bugün BAE'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak İçişleri Bakanı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi.
Bugün BAE'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak İçişleri Bakanı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya geldi. Bakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile görüşme gerçekleştirmiş, Bakan Güler ise Ankara'da Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri'yi kabul etmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi.



Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.


Bakan Fidan BAE'den döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştı.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti.

Irak İçişleri Bakanı Ankara'daydı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri'yi Ankara'da kabul etmişti.


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri'yi konuk etmişti.



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#Irak
#Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

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