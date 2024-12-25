Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya geldi. Bakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile görüşme gerçekleştirmiş, Bakan Güler ise Ankara'da Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri'yi kabul etmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Bakan Fidan BAE'den döndü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştı.
Irak İçişleri Bakanı Ankara'daydı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri'yi Ankara'da kabul etmişti.