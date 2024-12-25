Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü

Bakanımız @HakanFidan , Ankara’da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi. 🇹🇷 pic.twitter.com/Elnt8ZoDhw

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştı.