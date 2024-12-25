Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Abu Dabi'de: BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed bin Hammad Al Şemsi ile de temaslarda bulundu.