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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Abu Dabi'de: BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Abu Dabi'de: BAE Devlet Başkanı ile görüştü

14:2125/12/2024, Çarşamba
AA
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Dışişleri bakan Hakan Fidan, başkent Abu Dabi'de temaslarda bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Dışişleri bakan Hakan Fidan, başkent Abu Dabi'de temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

İkili, bölgesel konular hakkında görüştü.

Bakan Fidan, BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed bin Hammad Al Şemsi ile de temaslarda bulundu.


Bakan Fidan, Ali Muhammed bin Hammad Al Şemsi ile birlikte.
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
#Muhammed bin Zayed Al Nahyan

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