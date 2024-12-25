Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.