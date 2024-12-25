Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirildi

Irak İçişleri Bakanı Ankara'da: Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirildi

16:0725/12/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Şimmari'yi Ankara'da kabul etti.
Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Şimmari'yi Ankara'da kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile görüştüğü ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile Ankara'da bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.





#Türkiye
#Irak
#Abdülemir Şimmeri
#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enbiya Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Meali ve Fazileti