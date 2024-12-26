PKK'nın algı operasyonu çöktü: Münbiç ve Tişrin SMO kontrolünde

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolünün tamamen Suriye Milli Ordusunda olduğunu, terör örgütünün son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalıştığını ifade etti. Suriyelilerin güvenli dönüşlerinin sağlandığının ifade edildiği açıklamada, “Suriye’de yeni bir döneme girilmiştir. Suriye artık Suriyelilerindir. Bugüne kadar olduğu Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci ve yılın son basın bilgilendirme toplantısında Bakanlığın, geniş bir stratejik vizyon çerçevesinde, devletin bekası ve milletin güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.
Tuğamiral Aktürk, Suriye'deki yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dahil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.
Önümüzdeki süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğini, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüyor, Türkiye'nin güçlü savunma sanayi altyapısı, savunma teknolojileri alanındaki deneyimleri ve terörle mücadele tecrübesi ile birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"
Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen önleyici ve yok edici operasyonların kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:
Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.
Hudutlarda 95 bin 340 kişi engellendi
Bölgesel istikrara katkılar ve ikili ilişkiler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:
Eğitim ve tatbikat faaliyetleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "17 Aralık'ta Pakistan'da başlayan Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı bugün sona erecektir. Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekatı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında 1 Ocak 2025'te İtalya'dan görevi devralacak ve 30 Haziran 2026'ya kadar görev yapacak motorlu piyade bölüğümüzün intikali 20 Aralık'ta tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Savunma sanayi
Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin bekanın ayrılmaz bir parçası olduğunu, katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırdığını belirterek, şunları kaydetti:
Öğrenci ve personel temini
Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 23 Aralık'ta başlayan "2024 Yılı Milli Savunma Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini" başvurularının yarın sona ereceğini söyledi.
Aktürk ayrıca, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine" personel alımı kapsamında, 28 Kasım'da başlayan, "Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 28 Aralık'a kadar, 20 Aralık'ta başlayan "Memur Temini" başvurularının ise 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.
Yeni dönemde Suriye'nin savunma ve güvenliğine destek kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün ne olacağına dair sorular üzerine şunlar kaydedildi:
"Komşumuz Suriye'deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede, savunma alanındaki işbirlikleri, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında muhataplarımızla karşılıklı görüşmeler yaparak hazırlanacak yol haritasına göre hareket edilecektir"
Suriye'de son durum
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları aktardı:
"Suriye'de yeni bir döneme girilmiştir. Suriye artık Suriyelilerindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız.
Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktadır. Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktur.
Kendini iyi bir durumda göstermeye çalışan terör örgütünün yalanlarına inanmamak gerekmektedir. PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacaktır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye'yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir. Yaptığımız açıklamalarla ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleşen görüşmelerde terör örgütünün silah bırakmaktan başka şansı olmadığını, bu konuda kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu aktarıyoruz. Bu konuda yeni Suriye yönetimi ile fikir birliğinde olduğumuzu müşahede etmekteyiz"
Fransız savaş uçağının KKTC hava sahasını ihlali
Bakanlık kaynakları, Fransa'ya ait bir savaş uçağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:
Yüksek Disiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek toplantıya ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak'ta teğmenlerin durumunu değerlendirmek üzere toplanacaktır. Şu anda teğmenlerin savunmaları alınmaktadır. YDK'nın bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak'tır. 16 Ocak'ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak 'gerekçeli karar' sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.