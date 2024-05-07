KAAN 2. kez gökyüzünde

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN, ikinci kez teker kesti. Uçuşta Kaan'a yine F-16 savaş uçağı eşlik etti. Uçağın aviyonik sistemleri düşük irtifada test edildi. Uçuş herhangi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlandı. KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalırken 230 knot da hıza ulaştı. İlk uçuşunu 21 Şubat yapan ve havada 13 dakika kalan KAAN, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı. İkinci uçuşunu dün gerçekleştiren KAAN, 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.