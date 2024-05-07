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KAAN 2. kez gökyüzünde

Türkiye'nin 5. nesil Milli Muharip Uçağı KAAN, aviyonik sistemleri düşük irtifada test etmek için 2. kez uçtu. KAAN, test uçuşunu herhangi bir sorun yaşamadan başarıyla tamamladı.

Canberk Doğan
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:23 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
KAAN.
KAAN.

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN, ikinci kez teker kesti. Uçuşta Kaan'a yine F-16 savaş uçağı eşlik etti. Uçağın aviyonik sistemleri düşük irtifada test edildi. Uçuş herhangi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlandı. KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalırken 230 knot da hıza ulaştı. İlk uçuşunu 21 Şubat yapan ve havada 13 dakika kalan KAAN, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı. İkinci uçuşunu dün gerçekleştiren KAAN, 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.

VERİLER İNCELENECEK

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5'inci nesil savaş uçaklarındaki tüm kabiliyetlere sahip olan KAAN'ın ikinci uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibiyle bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, “Heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz" dedi.




#KAAN
#Milli Muharip Uçak
#Test Uçuşu
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