Yunan Bakan Yardımcısı'ndan tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

Türkiye'nin gelişen savunma sanayii, bölgesel ve küresel rolüne karşı hiçbir adım atamayan Yunanistan'da hükümet, kendilerine yöneltilen tepkileri Ankara'yı hedef alarak savuşturmaya çalışıyor. Ankara'nın Suriye'deki yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalama olasılığı sonrası tutuşan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğunu öne sürdü. Yunan Bakan Yardımcısı, yaşananları avantaja çevireceklerini iddia edip, "Bölgede Türkiye’yi etkisiz hale getirecek stratejiler geliştireceğiz." diye konuştu.
Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını dahi satmak zorunda kalan Yunanistan'da, iç kriz patlak verdi. Yunan basını, ülkenin donanmaya ait 7 milyon euro'luk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurup hükümet yetkililerini hedef gösterdi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları Yunanistan'daki krizleri harladı.
Yunan Bakan Yardımcısı gaz aldı: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Türkiye'nin Suriye'deki devrimdeki rolü sonrası da Atina kanadı şaşkınlığını gizleyememişti.
Ankara'nın Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalama olasılığı, Komşu'yu bir hayli panikletti.
Gelinen noktada Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, halktan gelen tepkileri bastırmak için Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.
Kefalogiannis, SKAI ve Today Show'a verdiği mülakatta, ülkesinin 2026 yılına kadar tamamlayacağını iddia ettiği "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede attığı adımları izleyerek hazır olacağını belirtti.