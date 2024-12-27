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Yunan Bakan Yardımcısı'ndan tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

Yunan Bakan Yardımcısı'ndan tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

23:1727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yunan Bakan Yardımcısı Kefalogiannis, Türkiye'yi etkisiz hale getirme hayallerini anlattı.
Yunan Bakan Yardımcısı Kefalogiannis, Türkiye'yi etkisiz hale getirme hayallerini anlattı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayii, bölgesel ve küresel rolüne karşı hiçbir adım atamayan Yunanistan'da hükümet, kendilerine yöneltilen tepkileri Ankara'yı hedef alarak savuşturmaya çalışıyor. Ankara'nın Suriye'deki yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalama olasılığı sonrası tutuşan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğunu öne sürdü. Yunan Bakan Yardımcısı, yaşananları avantaja çevireceklerini iddia edip, "Bölgede Türkiye’yi etkisiz hale getirecek stratejiler geliştireceğiz." diye konuştu.

Son yıllarda ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşayan ve limanlarını dahi satmak zorunda kalan Yunanistan'da, iç kriz patlak verdi. Yunan basını, ülkenin donanmaya ait 7 milyon euro'luk bakım masrafını bile karşılayamadığını duyurup hükümet yetkililerini hedef gösterdi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları Yunanistan'daki krizleri harladı.

Son olarak Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN savaş uçağı almayı planladığı iddiasına yer veren Yunan basını, 'kendilerinin bir vida bile üretemeyecek durumda oluşundan' dert yandı. Militaire sitesindeki haberde,
"Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olduğunu öngören bazı analistler gülüyorlardı."
denildi.
Ekfrasi sitesi ise
"Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken, biz vida bile üretemiyoruz"
başlığını kullandı.

Yunan Bakan Yardımcısı gaz aldı: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

Türkiye'nin Suriye'deki devrimdeki rolü sonrası da Atina kanadı şaşkınlığını gizleyememişti.

Ankara'nın Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalama olasılığı, Komşu'yu bir hayli panikletti.

Gelinen noktada Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, halktan gelen tepkileri bastırmak için Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

"Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan ihtiyacı artıyor."
hezeyanını dile getiren Kefalogiannis,
"
Biz de bu durumu avantaja çevirerek bölgede Türkiye’yi etkisiz hale getirecek stratejiler geliştireceğiz."
diye konuştu.

Kefalogiannis, SKAI ve Today Show'a verdiği mülakatta, ülkesinin 2026 yılına kadar tamamlayacağını iddia ettiği "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede attığı adımları izleyerek hazır olacağını belirtti.


#Yunanistan
#Türkiye
#Suriye
#Yannis Kefalogiannis

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