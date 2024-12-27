Yunan Bakan Yardımcısı'ndan tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz

"Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olduğunu öngören bazı analistler gülüyorlardı."