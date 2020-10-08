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Dünya Ermenistan Dağlık Karabağdan çekilirse Türkiye gözlem gücü görevini üstlenebilir
ASYA

Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirse Türkiye gözlem gücü görevini üstlenebilir

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki ilerleyişi devam ediyor. Ermenistan ordusunun sahada büyük hezimet yaşamasının ardından Başbakan Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ için taviz vermeye hazırız" sözleri bölgede yeni bir sayfanın açılmasını sağlayabilir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması için Azerbaycan'ın çok kararlı ve güçlü olduğunu belirten Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ çevresindeki rayonları işgalden temizleyecektir. Merkeze gelindiğinde ise Rusya ve diğer ülkeler gözlem gücü isteyebilir. Türkiye'nin Kafkaslar'da denge unsuru olduğunu görüldü. Türkiye gözlem gücü görevi üstlenmeye hazır olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 12'nci gününde ilerlemesini sürdürüyor.

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ istikametinde hezimete uğramasının ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Rusya başta olmak üzere, Batılı ülkelerin de desteğini alamayan Ermenistan'ın 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gündeme gelebilir.

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Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaracak güçte olduğuna vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

  • "Azerbaycan ordusu 7 reyonu işgalden kurtardıktan sonra Dağlık Karabağ merkezine geldiği zaman, büyük ihtimale Rusya ve diğer ülkeler bir gözlem gücü isteyebilirler. Burada Ermeni kuvvetlerinin çekilmesinin ardından asayişin sağlanması adına bir gözlem gücü görev alabilir. Peki bunlar kim olabilir? Türkiye'nin Kafkaslar'da bir denge ve istikrar unsuru olduğu görüldü. Bu etki devam edecek. Bu gözlem gücü de Türk-Rus güçlerinden oluşabilir. Türkiye bu konuda hazırlıklarını yapmalı"

"DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve gözlem gücünün varolması bunu etkilemeyeceğinin altını çizen Pekin, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu hukuke belli. Burada bir değişim söz konusu olamaz. 90'lardaki anlaşmalarda sınırların geçtiği yerler belli." ifadelerini kullandı.

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