Esir takasında İsrail’e Kassam sürprizleri: Sinvar'ın evinin önünde tören yapıldı, İsrail silahları sergilendi

Hamas ve Siyonist İsrail arasındaki esir takasının üçüncü aşaması bugün gerçekleşti. Hamas, 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esiri serbest bıraktı. Esirlerin serbest bırakılacağı noktalarda İsrail’e sürpriz mesaj verildi. Han Yunus’ta Yahya Sinvar’ın evinin bulunduğu bölgede gerçekleşen törende Arbel Yehud ve Gadi Moses ile Taylandlı rehineler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Cibaliye'de Kassam mücahitleri İsrail'e ait silahlarla gövde gösterisi yaptı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirleri Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde serbest bıraktı. Kassam mücahitleri, Sinvar'ın Han Yunus'taki evi önünde konuşlandı.
Filistinliler takasın yapılacağı kentteki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.
Gazze'deki direnişçiler Gazze'nin çeşitli bölgelerinde konuşlandı. Sinvar'ın evinin önüne pankart asıldı. Cebaliye'de ve Filistin Meydanı'nda serbest bırakılacak esirler için platform kurdu.
Filistinli mahkumların ailelerine baskı başladı
İsrail bugün 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Özgürlüğüne kavuşacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor. Tutukluların aileleri daha şimdiden İsrail baskısına maruz kalmaya başladı. Aileler karakola çağrıldı ve kutlamama yapmamaları konusunda uyarıldı.
Gazze'de imzalar atıldı
Kızılhaç, İsrailli esiri serbest almak için Gazze'nin Cebeliye bölgesine geldi. Kızılhaç personeli ile Kassam mücahidi esir takası anlaşmasını imzaladı.
İlk esir Berger
Kassam, ilk İsrailli esiri serbest bıraktı. Agam Berger kendisine verilen mezuniyet belgesi ve hediyelerle birlikte Kızılhaç'a teslim edildi. El-Kassam Tugayları, siyonist askerden ele geçirdiği İsrail silahını da sergiledi.
Arbel Yehud, yoğun kalabalık arasında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.