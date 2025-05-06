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Eurovision'da ülkelerini geçmişte temsil eden sanatçılar çağrı: İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istediler

Eurovision'da ülkelerini geçmişte temsil eden sanatçılar çağrı: İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istediler

17:076/05/2025, Salı
AA
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"Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz" denilen mektupta müziğin insanlığa karşı işlenen suçları temizlemede kullanılmasından duyulan rahatsızlık ifade edildi.
"Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz" denilen mektupta müziğin insanlığa karşı işlenen suçları temizlemede kullanılmasından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Aralarında 2009 yılında Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise'nin de bulunduğu farklı ülkelerden 70'ten fazla eski yarışmacı, İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebiyle hazırlanan mektubu imzaladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'na geçmişte katılan 70'i aşkın şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı, İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep etti.


Aralarında 2009 yılında Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise Açıkgöz'ün de bulunduğu farklı ülkelerden 70'ten fazla eski yarışmacı, İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebini Avrupa Yayın Birliğine (EBU) ileten mektuba imza attı.


İngiltere merkezli Filistin için Sanatçılar Grubu'nun paylaştığı mektupta, imzacılar, yarışmanın parçası olan İsrailli yayın kuruluşu KAN'ın "Gazze'deki soykırımın işbirlikçisi olduğu" gerekçesiyle üyelikten çıkarılmasını talep etti.


"Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz" denilen mektupta müziğin insanlığa karşı işlenen suçları temizlemede kullanılmasından duyulan rahatsızlık ifade edildi.


Mektupta, "Geçen yıl İsrail'in Gazze'de canlı yayında soykırım yaparken EBU tarafından yarışmasına izin verilmesi karşısında şok olduk. Sonuçları felaket oldu" değerlendirmesi yer aldı.


'Sessizlik bir seçenek değildir'

EBU'nun, geçen yıl İsrail'e karşı tepki gösteren sanatçılara baskı yaparken İsrailli katılımcı ve delegasyon üyelerini ağırlamasına yönelik eleştirilerin yer aldığı mektupta, Eurovision 2024'ün tarihteki en politize ve kaotik yarışma olduğu ifade edildi.


Dünyada otoriter rejimler ve aşırı sağın yükseldiği bir ortamda sanatçıların seslerini yükseltmesi gerektiği belirtilen mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Sessizlik bir seçenek değildir. Bu nedenle EBU'nun İsrail'in soykırımdaki işbirliğine son vermek için birleşiyoruz. EBU, İsrail'in kendisini temsil etmesine müsaade ederek işlediği suçları aklıyor ve bunları normalleştiriyor. EBU, 2022'de Rusya'yı yarışmadan çıkararak yaptırım gücünün olduğunu gösterdi. İsrail'e karşı bu çifte standartlı tutumu kabul etmiyoruz. Bu yılın yarışmacılarıyla dayanışma içindeyiz ve EBU'nun sorumluluk almaktan kaçınmasını kınıyoruz."


Aralarında şarkıcı, müzisyen ve söz yazarlarının da bulunduğu imzacılar, Eurovision'un daha fazla itibarsızlaştırılmaması için tüm EBU üyelerinin harekete geçmesini istedi.

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