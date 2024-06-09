Fransa Cumhurbaşkanı Macron AP seçimlerinde aşırı sağın zaferi üzerine erken seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgesi olan ülkelerde tutunabilmek için trajikomik bir savaş veriyor. Afrika’dan bir bir kovulan Fransa, şimdi de 180 yıldır sömürgesi olan Yeni Kaledonya’yı kaybetmek üzere. Macron, bağımsızlık taraftarlarıyla masaya oturmak için 17 bin km ötedeki adaya çıkarma yaptı.