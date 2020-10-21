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Dünya Fransada baskı ve tehditler artıyor
AVRUPA

​Fransa’da baskı ve tehditler artıyor

Fransa’da baskı ve tehditler artıyor

Fransa’da Macron’un İslam’a savaş açmasından sonra Müslümanlara ait derneklere baskın düzenleniyor, camilere kilit vuruluyor. İçişleri Bakanı 51 derneği feshetmek istediklerini duyurdu. Kapatılmak istenen CCIF, İslamofobik saldırıları listelemesi ve mağdurlara hukuki desteğiyle biliniyor. Ülkede yıl başından bu yana 73 cami, özel okul, dernek ve iş yeri kapatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu ay başında İslam’ı hedef alan açıklamalarının ardından, faşizm boyutuna ulaşan uygulamalarla Müslümanlara ait kurumlar ve camiler kapatılmaya başlandı. Önceki gün Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in, “radikal İslamcı” olarak tanımladığı 10 kişiyi hedef alan bir dizi operasyon yapıldığını açıkladı. Darmanin, operasyonların öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayla bağlantısı olmadığını ve sadece mesaj vermek için yapıldığını açıklaması dikkat çekti. Darmanin “Cumhuriyet düşmanlarına karşı bir dakika bile beklemeyeceğiz” sözleriyle adeta tüm Müslümanları hedefe koydu. Öte yandan Darmanin, Fransa’da İslamofobiye karşı Derneğinin ve 51 derneğin feshedilmesini istediğini açıkladı.

51 DERNEĞE DENETLEME

Darmanin, Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, 16 Ekim’de Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin cesedinin, başı kesik halde bulunmasının ardından ülkede Müslümanlara ait 51 derneğin ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini söyledi. Bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulu’nun onayı ile kapatılacağını ifade eden Darmanin, kapatılacak kuruluşların arasında, Fransa Cumhuriyeti’ne düşman oldukları iddiasıyla Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi (CCIF) ile Barakacity’nin yer aldığını belirtti. Fransa’da geçen hafta Barakacity’e ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlenmişti.

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İKİ KURUMA KAPATMA

Kapatılmak istenen iki derneğin niteliği Fransız devleti tarafından özellikle hedef alındığı değerlendirmesine yol açtı. CCIF, Fransa’daki Müslüman karşıtı eylemleri sistematik olarak listeleyen ve İslamofobi mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek sunmasıyla biliniyor. Kurum, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde danışman üye statüsüne de sahip. Barakacity’nin ise Afrika’yla yakın bağları bulunuyor. Derneğin kıtaya günde 2 milyon litre su hizmeti sağladığını biliniyor.

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CAMİLER TEKER TEKER KAPATILIYOR

Darmanin, Paris’in banliyölerinden Pantin’deki bir caminin daha kapatılacağını bildirdi. Darmanin, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, kapatılma gerekçesi olarak, caminin sosyal medya hesabından, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde başı kesik halde öldürülmüş bulunan öğretmenin derste Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki verildiği görüntüyü paylaştığını söyledi. Darmanin, 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, “radikal İslamcılık ile mücadele” iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını duyurmuştu.

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