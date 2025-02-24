Göreve gelmeden UCM'ye meydan okudu: Netanyahu'ya Almanya daveti

Almanya'nın yeni lideri, siyonist Netanyahu'ya resmi ziyaret daveti gönderecek.
Almanya'da seçimleri kazanarak başbakan olan Friedrich Merz, siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Samimi sohbette Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına meydan okudu.
Almanya'da erken seçimden, muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU bloğu) galip çıktı. Bloğun adayı Friedrich Merz, oyların yüzde 28,5'ini kazanarak Almanya'nın yeni başbakanı olmaya hak kazandı.
'Resmi ziyaret için davet edeceğim'
'Resmi ziyaret için davet edeceğim'
Çiçeği burnunda başbakan Gazze Kasabı Netanyahu ile telefonda görüştü.
Gece saatlerindeki telefon görüşmesinde Netanyahu’nun tebriğini kabul eden Merz, soykırım suçlusunu Almanya’ya davet edeceğini bildirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından gideceği ülkelerde gözaltına alınması kararı verilen Netanyahu’nun Almanya’ya davet edilmesi hukuka karşı meydan okuma olarak yorumlandı.
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