Friedrich Merz'in seçimlerden galip çıktığı Almanya'da koalisyon bilmecesi

Almanya'da yapılan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri zafer elde etti. CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, önceliğini Almanya'yı güçlendirmeye vereceğini açıklarken ülkede yeni bir koalisyonun yolu gözüktü. Sandıktan çıkan ilk anket sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor. Sandık çıkış anketine göre Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 209, AfD 149, SPD 119, Yeşiller 90, Sol Parti 62.
"Şu anda Avrupa siyasetinin çoğu Almanya olmadan gerçekleşiyor"
Friedrich Merz, "Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz.” dedi.
Ukrayna konusu
Friedrich Merz Ukrayna'nın kendisini savunması için desteklenmesi konusuna da değinerek, "Bana göre bugüne kadar bunu yeterince yapamadık. Aksi takdirde yarın bu savaş üç yıl sürmezdi." dedi.
Gelecek haftalarda Amerikan hükümetinin Ukrayna savaşına ilişkin tutumunun ne olacağından emin olmadığını aktaran Merz, "Son birkaç gündür edindiğim izlenim, Rusya ve Amerika'nın Ukrayna ve Avrupa olmadan ötesinde birbirini bulduğu yönünde. Bu da bizim için son derece kritik bir durum olacak. Bu nedenle Almanya'da mümkün olduğu kadar çabuk harekete geçebilecek bir hükümete ihtiyacımız var." diye konuştu.
AfD ile koalisyon kurmayı reddetti
Tüm Alman halkını temsil eden bir federal hükümet kurmak için çalışacağını dile getiren Merz Almanya'nın sorunlarını çözecek bir federal hükümet kurmaya çalışacağını belirterek, "Bu federal hükümetin nasıl kurulacağını henüz bilmiyoruz. İki değil sadece bir koalisyon ortağımız olmasını istediğim bir sır değil. Ancak Almanya'daki seçmenler kararını verdi ve muhtemelen gece saatlerinde kesinleşecek olan bu seçim sonucunu kabul etmek zorundayız." dedi.
"AfD seçmenleri bunu önceden biliyordu. Yine de bu partiye oy verdiler. Şimdi nasıl bir hükümet kurabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Ancak bir kez daha belirtmek isterim ki, bu ancak akşam sonuçlar kesinleştiğinde belli olacak ve o zamana kadar spekülasyon yapabileceğimizi sanmıyorum. AfD ile çok temel, farklı görüşlerimiz var. Örneğin dış politikada, güvenlik politikasında ve diğer pek çok alanda. Onlar bizim istediğimizin tam tersini istiyorlar. İşte bu yüzden işbirliği olmayacak."
Scholz ayrıca partisinin CDU/CSU ile yapacağı muhtemel bir koalisyon müzakerelerine katılmayacağını da vurguladı.
Afd için tarihi bir sonuç
Almanya için Alternatif Partisi'nin başbakan adayı olan Alice Weidel ise seçimlerde tarihin en güçlü sonucunu elde ettiklerini söyledi.
12 yıllık bir parti olduklarına dikkati çeken Weidel, "Bu yüzden bu bizim için büyük bir başarı. Bir halk partisi olarak geldik ve stratejik konumumuzu genişletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Weidel ayrıca Almanların siyasi değişim isteğinin ortaya çıktığını hatta bunun AfD ile arasında bir koalisyon olmasını istediklerini kaydetti.
Meclise girip girmeyeceği henüz netleşmeyen Hür Demokrat Partisi'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de meclise girememeleri durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Almanya'da ilk sonuçlara göre CDU/CSU-SPD koalisyonu ihtimali öne çıkıyor
Almanya'da sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ortaya çıkardığı tabloya göre seçimin galibi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti ihtimali öne çıkıyor.Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı olarak yayınladığı verilerine göre CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28,6'sını alarak birinci sırada bulunuyor.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU böylelikle 2021'de yapılan seçimlere göre oylarını 4,4 puan artırdı.
Scholz'un partisi SPD çakıldı
Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10 puan artırarak yüzde 20,4 ile ikinci sırada yer alıyor.
SPD ise yüzde 16,3'lük oy oranıyla ile üçüncü sırada bulunuyor. SPD 3,5 yıl önce yapılan seçimlere göre 9,4 puan oy kaybetti.
Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.
Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre 2,4 puan kayıpla yüzde 12,3'e geriledi.
Başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sol Partinin oyları ise bir önceki seçime göre 3,6 puan arttı. Meclise girmesi kesin olan Sol Parti yüzde 8,5 oy oranını yakaladı.
Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıp yaşadı.
2021'deki seçimlere göre oyu 6,7 puan düşen FDP'nin oy oranı ilk sandık çıkış anketinde yüzde 4,7 olarak görülüyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede sonuçlar bu şekilde kesinleşirse FDP, az farkla meclis dışında kalacak.
Hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor
İlk kez genel seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy aldı.
FPD ve BSW'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
CDU/CSU 209, AfD 149, SPD 119, Yeşiller 90, Sol Parti 62
Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.
Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.
Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor.
CDU/CSU-AfD koalisyonu mümkün görünmüyor
Sandık çıkış anketinde şu anda FDP ve BSW'nin meclise giremeyeceği görülüyor. CDU/CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile kesinlikle koalisyon hükümeti kurmak istemediğini açıklaması nedeniyle CDU/CSU-AfD koalisyonu mümkün görünmüyor.
Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.
FDP veya BSW'nin veya ikisinin meclise girmesi durumunda CDU/CDU-SPD'nin toplam milletvekili sayısı 294'e düşüyor ve mecliste çoğunluk için yetmiyor.
Bu durumda 3'lü koalisyon seçenekleri gündeme gelebilir.
'Jamaika koalisyonu'
Buna göre toplam 374 milletvekiline ulaşan CDU/CSU-SPD-Yeşiller veya toplam 327 milletvekili sayısına ulaşan CDU/CSU-SPD-FDP koalisyon hükümetlerinin kurulmasından söz edilebilir.
Koalisyon seçenekleri için hangi partilerin yüzde 5'lik seçim barajını aşacağını görmek gerekiyor.