Friedrich Merz'in seçimlerden galip çıktığı Almanya'da koalisyon bilmecesi

Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz , önceliğinin Avrupa'yı güçlendirmek olacağını böylece ABD'den bağımsızlıklarını elde edebileceğini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz , ARD televizyonunda diğer Başbakan adaylarıyla yapılan açık oturumda ülkedeki seçim sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Friedrich Merz

"Şu anda Avrupa siyasetinin çoğu Almanya olmadan gerçekleşiyor"

Friedrich Merz, "Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz.” dedi.

Kendisi açısından önemli olanın Avrupalıların kendi aralarında birlikte hareket etmesi olduğunu kaydeden Merz, " Şu anda Avrupa siyasetinin çoğu Almanya olmadan gerçekleşiyor. Elbette bunun seçim kampanyası ve bu ara dönemle de ilgisi var. Ancak Avrupa Birliği'nin pek çok başbakanı, devlet ve hükümet başkanıyla yakın diyalog halindeyim. " ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklamalardan sonra ABD yönetimin, Avrupa'nın kaderine büyük ölçüde kayıtsız kaldığının açık olduğunu savunan Merz, bu nedenle Haziran sonundaki NATO zirvesine doğru nasıl ilerleyeceklerini çok merak ettiğini belirterek, " Hala mevcut haliyle NATO'dan bahsediyor olacak mıyız? Ya da çok daha hızlı bir şekilde bağımsız bir Avrupa savunma kabiliyeti oluşturmak zorunda kalmayacak mıyız? Dolayısıyla bu benim mutlak önceliğim " değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Almanya'daki seçim kampanyasına yaptığı son müdahalelerin eşsiz bir olay olduğuna dikkati çeken Merz, " Washington'dan gelen müdahaleler, Moskova'dan gördüğümüz müdahalelerden daha az dramatik, sert ve nihayetinde çirkin değildi. Dolayısıyla iki taraftan da öylesine büyük bir baskı altındayız ki şu anda benim mutlak önceliğim Avrupa'da bir birlik oluşturmak. " ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusu

Friedrich Merz Ukrayna'nın kendisini savunması için desteklenmesi konusuna da değinerek, "Bana göre bugüne kadar bunu yeterince yapamadık. Aksi takdirde yarın bu savaş üç yıl sürmezdi." dedi.

Gelecek haftalarda Amerikan hükümetinin Ukrayna savaşına ilişkin tutumunun ne olacağından emin olmadığını aktaran Merz, "Son birkaç gündür edindiğim izlenim, Rusya ve Amerika'nın Ukrayna ve Avrupa olmadan ötesinde birbirini bulduğu yönünde. Bu da bizim için son derece kritik bir durum olacak. Bu nedenle Almanya'da mümkün olduğu kadar çabuk harekete geçebilecek bir hükümete ihtiyacımız var." diye konuştu.

AfD ile koalisyon kurmayı reddetti

Tüm Alman halkını temsil eden bir federal hükümet kurmak için çalışacağını dile getiren Merz Almanya'nın sorunlarını çözecek bir federal hükümet kurmaya çalışacağını belirterek, "Bu federal hükümetin nasıl kurulacağını henüz bilmiyoruz. İki değil sadece bir koalisyon ortağımız olmasını istediğim bir sır değil. Ancak Almanya'daki seçmenler kararını verdi ve muhtemelen gece saatlerinde kesinleşecek olan bu seçim sonucunu kabul etmek zorundayız." dedi.

AfD ile bir koalisyonun söz konusu olmadığını yineleyen Friedrich Merz şöyle devam etti:

"AfD seçmenleri bunu önceden biliyordu. Yine de bu partiye oy verdiler. Şimdi nasıl bir hükümet kurabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Ancak bir kez daha belirtmek isterim ki, bu ancak akşam sonuçlar kesinleştiğinde belli olacak ve o zamana kadar spekülasyon yapabileceğimizi sanmıyorum. AfD ile çok temel, farklı görüşlerimiz var. Örneğin dış politikada, güvenlik politikasında ve diğer pek çok alanda. Onlar bizim istediğimizin tam tersini istiyorlar. İşte bu yüzden işbirliği olmayacak."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da seçim sonuçlarının SPD için çok acı olduğunu belirterek, " Bu seçimi kaybettik. " dedi.

Scholz seçimlerde sadece başbakan adayı olduğuna işaret ederek, " Hükümette başka bir pozisyon için başvuruda bulunmadığım benim için oldukça açık. Bunu açıkça ifade etmeye devam edeceğim. Benim duruşum budur. " ifadesini kullandı. Ayrıca başka bir görev almayacağını açıkladı.

Scholz ayrıca partisinin CDU/CSU ile yapacağı muhtemel bir koalisyon müzakerelerine katılmayacağını da vurguladı.

Afd için tarihi bir sonuç

Almanya için Alternatif Partisi'nin başbakan adayı olan Alice Weidel ise seçimlerde tarihin en güçlü sonucunu elde ettiklerini söyledi.

12 yıllık bir parti olduklarına dikkati çeken Weidel, "Bu yüzden bu bizim için büyük bir başarı. Bir halk partisi olarak geldik ve stratejik konumumuzu genişletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Weidel ayrıca Almanların siyasi değişim isteğinin ortaya çıktığını hatta bunun AfD ile arasında bir koalisyon olmasını istediklerini kaydetti.

Alice Weidel ayrıca CDU/CSU'nun SPD ve Yeşiller ile dört yıl sürecek istikrarlı bir hükümet kuramayacağını savunarak, " Önümüzdeki birkaç yıl içinde CDU/CSU'yu geçeceğiz. ” dedi.

Meclise girip girmeyeceği henüz netleşmeyen Hür Demokrat Partisi'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de meclise girememeleri durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.

Almanya'da ilk sonuçlara göre CDU/CSU-SPD koalisyonu ihtimali öne çıkıyor

Almanya'da sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ortaya çıkardığı tabloya göre seçimin galibi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti ihtimali öne çıkıyor.Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı olarak yayınladığı verilerine göre CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28,6'sını alarak birinci sırada bulunuyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU böylelikle 2021'de yapılan seçimlere göre oylarını 4,4 puan artırdı.

Scholz'un partisi SPD çakıldı

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10 puan artırarak yüzde 20,4 ile ikinci sırada yer alıyor.

SPD ise yüzde 16,3'lük oy oranıyla ile üçüncü sırada bulunuyor. SPD 3,5 yıl önce yapılan seçimlere göre 9,4 puan oy kaybetti.

Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre 2,4 puan kayıpla yüzde 12,3'e geriledi.

Başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sol Partinin oyları ise bir önceki seçime göre 3,6 puan arttı. Meclise girmesi kesin olan Sol Parti yüzde 8,5 oy oranını yakaladı.

Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıp yaşadı.

2021'deki seçimlere göre oyu 6,7 puan düşen FDP'nin oy oranı ilk sandık çıkış anketinde yüzde 4,7 olarak görülüyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede sonuçlar bu şekilde kesinleşirse FDP, az farkla meclis dışında kalacak.

Hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor

İlk kez genel seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy aldı.

FPD ve BSW'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Sandık çıkış anketine göre Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde:

CDU/CSU 209, AfD 149, SPD 119, Yeşiller 90, Sol Parti 62

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor.

CDU/CSU-AfD koalisyonu mümkün görünmüyor

Sandık çıkış anketinde şu anda FDP ve BSW'nin meclise giremeyeceği görülüyor. CDU/CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile kesinlikle koalisyon hükümeti kurmak istemediğini açıklaması nedeniyle CDU/CSU-AfD koalisyonu mümkün görünmüyor.

Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.

FDP veya BSW'nin veya ikisinin meclise girmesi durumunda CDU/CDU-SPD'nin toplam milletvekili sayısı 294'e düşüyor ve mecliste çoğunluk için yetmiyor.

Bu durumda 3'lü koalisyon seçenekleri gündeme gelebilir.

'Jamaika koalisyonu'

Buna göre toplam 374 milletvekiline ulaşan CDU/CSU-SPD-Yeşiller veya toplam 327 milletvekili sayısına ulaşan CDU/CSU-SPD-FDP koalisyon hükümetlerinin kurulmasından söz edilebilir.

CDU/CSU-SPD -Yeşiller koalisyonu renklerinden dolayı “ Jamaika koalisyonu ”, CDU/CSU-SPD-FDP arasındaki koalisyona da “Almanya koalisyonu” olarak adlandırılıyor.

Koalisyon seçenekleri için hangi partilerin yüzde 5'lik seçim barajını aşacağını görmek gerekiyor.















