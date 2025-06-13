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Güney Afrika'yı kar ve sel vurdu: 90 ölü

Güney Afrika'yı kar ve sel vurdu: 90 ölü

04:0013/06/2025, الجمعة
G: 13/06/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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24 bölgedeki 196 bin evde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
24 bölgedeki 196 bin evde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Güney Afrika'da şiddetli yağmur ve kar yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 90 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kayboldu. Durum kritik olduğundan, etkilenen sakinlere yiyecek ve içme suyu sağlamak için ordu görevlendirildi. Sellerin bir okul otobüsünü sürüklediği ve içinden sadece üç öğrencinin sağ kurtulduğu belirtildi. Otobüste bulunanların birçoğu boğuldu ve diğerleri kayıp ilan edildi. Devlete ait elektrik şirketi Eskom, Doğu Cape'teki 14 kasaba ve köyde yaklaşık 300 bin evin elektrik kesintilerinden etkilendiğini söyledi. Eskom sözcüsü Daphne Mokwena, KwaZulu-Natal'daki 24 bölgedeki 196 bin evde daha elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.


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