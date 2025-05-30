Haribo'da uyuşturucu skandalı: Firma ürünleri piyasadan toplatıyor

BBC’de yer alan habere göre; yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.