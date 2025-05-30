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Haribo'da uyuşturucu skandalı: Firma ürünleri piyasadan toplatıyor

Haribo'da uyuşturucu skandalı: Firma ürünleri piyasadan toplatıyor

12:4130/05/2025, Cuma
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Dünyaca ünlü jelibon markası Haribo, uyuşturucu skandalıyla çalkalandı. Hollanda'da satışa sunulan bazı Haribo paketlerini alanlar, yediklerinde kendini kötü hissetmeye başladı. Yapılan incelemelerde söz konusu jelibonların içine esrar olduğu ortaya çıktı. Ülkedeki tüm ürünler toplatılırken, Haribo'dan uyuşturucu skandalıyla ilgili açıklama geldi. Türkiye dahil diğer ülkedeki ürünlerle ilgili de bilgi verildi.

Almanya merkezli dünya devi Haribo, Hollanda’da piyasaya sürülen bazı ürünlerinde uyuşturucu maddelere rastlanmasının ardından harekete geçti. Şirket, ülkedeki tüm stoklarını tedbir amacıyla geri çağırdığını duyurdu.


HARİBO, ÜLKEDEKİ TÜM ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

BBC’de yer alan habere göre; yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.


SON TÜKETİM TARİHİ OCAK 2026'YDI

Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.


Polis yetkilileri, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA’dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.

HARİBO'DAN İLK AÇIKLAMA

Haribo'dan yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi.


TÜRKİYE DAHİL DİĞER ÜLKELERDEKİLER GÜVENLİ Mİ?

Şirket, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.


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