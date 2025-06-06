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Hindistan dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsünün açılışını yaptı

Hindistan dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsünün açılışını yaptı

21:086/06/2025, Cuma
AA
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Köprü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir noktada yer almasıyla dikkati çekiyor.
Köprü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir noktada yer almasıyla dikkati çekiyor.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, Chenab Nehri üzerine inşa edilen dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü hizmete açıldı. 359 metre yüksekliğindeki köprü, bölgeyi ilk kez demir yoluyla Hindistan'a bağladı. Açılış, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından gerçekleştirildi.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, 359 metreyle dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü hizmete açıldı.

BBC'nin haberine göre, Chenab Nehri üzerindeki köprünün, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesini ilk defa demir yolu aracılığıyla Hindistan'a bağlayacağı kaydedildi.

Dünyadaki en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü olarak kayıtlara geçen köprünün açılışı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapıldı.

1315 metre uzunluğundaki ve nehirden 359 metre yüksekteki köprünün yapımı, 20 yılı aşkın bir sürede tamamlandı.

Söz konusu köprü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir noktada yer almasıyla dikkati çekiyor.


#Hindistan
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