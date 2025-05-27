Hindistan yerli 5. nesil hayalet savaş uçağını geliştirecek

Hindistan Savunma Bakanlığı, bu ay Pakistan'la yaşadığı askeri gerilimin sonucunda kendini yeni bir silahlanma yarışında bulurken, ülkenin en gelişmiş hayalet savaş uçağının geliştirilmesini öngören bir tasarıyı onayladı. Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada programı yöneten Hindistan Havacılık Ajansı'nın yakın zamanda çift motorlu 5. nesil savaş uçağı olarak öngörülen proje hakkında savunma sanayii firmalarıyla görüşüp ilk ortaklarını bulacağını bildirdi. Bakanlık, Hindistan'ın yeni hayalet savaş uçağı projesi için yerli bir şirketle işbirliği kurarken, ihalenin hem kamu hem de özel şirketlerin bireysel veya ortak girişimleri için açık olduğunu söyledi.