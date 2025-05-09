Hindistan 24 havalimanını sivil uçuşlara kapatacak

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, devam eden saldırılar nedeniyle 24 havalimanın sivil uçuşlara kapatılacağını bildirdi.
Hindistan, Pakistan ile devam eden karşılıklı saldırılar nedeniyle 24 havalimanının sivil uçuşlara kapatılacağını açıkladı.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, devam eden saldırılar nedeniyle 24 havalimanın sivil uçuşlara kapatılacağını bildirdi.
Kapatılan havalimanlarının bulunduğu yerler arasında Cammu Keşmir, Pencap, Himachal Pradesh, Rajasthan ve Gujarat bulunurken, havalimanların sivil uçuşlara ne kadar süreyle kapalı kalacağı belirtilmedi.
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