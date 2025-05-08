Hindistan ordusu: Pakistan dün gece sınır hattı boyunca topçu ateşini sürdürdü

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun Kupwara, Baramulla, Uri ve Akhnoor bölgelerinin karşısındaki LoC hattında 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Hindistan ordusu orantılı bir şekilde karşılık verdi." ifadesi kullanıldı.

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.