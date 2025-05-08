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Hindistan ordusu: Pakistan dün gece sınır hattı boyunca topçu ateşini sürdürdü

Hindistan ordusu: Pakistan dün gece sınır hattı boyunca topçu ateşini sürdürdü

12:368/05/2025, Perşembe
AA
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Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun dün gece iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğünü bildirdi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun Kupwara, Baramulla, Uri ve Akhnoor bölgelerinin karşısındaki LoC hattında 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Hindistan ordusu orantılı bir şekilde karşılık verdi." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basındaki habere göre, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de yerel hükümet, eyaletin sınır bölgelerinde eğitim kurumlarının kapatılması talimatı verdi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.



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