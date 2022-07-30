İklim değişikliği Alpleri vurdu: Avrupa'nın zirvesi hızla eriyor

Nispeten az kar yağışı getiren geçen kıştan bu yana, Alpler, İsviçre’nin dağ köyü Zermatt’ta 30 derece civarında sıcaklıklarla işaretlenen temmuz ayı da dahil olmak üzere, sıcak hava dalgasından bunaldı. Alplerdeki sıcaklıklar son on yılda yaklaşık 0,3 derece de ısındı, bu küresel ortalamanın iki katı kadar hızlı bir ısınma.

İki-üç aydır süre gelen sıcak hava dalgası sırasında, suyun donduğu yükseklik, normal yaz seviyesi olan 3 bin 500 metre ile karşılaştırıldığında, 5 bin 184 metre gibi rekor bir yükseklikte ölçüldü.

2100'DE BUZULLARIN YÜZDE 80'İ ERİYECEK

Sera gazı emisyonları artmaya devam ederse artan sıcaklıklarla, Alpler'deki buzulların 2100 yılına kadar mevcut kütlelerinin yüzde 80'inden fazlasını kaybetmesi bekleniyor. 2019 yılında BM İklim Değişikliği Paneli'nin raporuna göre geçmişteki emisyonların yol açtığı küresel ısınma sayesinde, şu anda ne yapılırsa yapılsın erime tamemen durduralamayacak. Alınacak önlemlerle buzulların sadece bir kısmının erimesinin önüne geçilebileceği belirtiliyor. İtalyan Buzulbilim

Komitesi başkan yardımcısı Marco Giardino, yaz aylarının sonunda buzul kaybının büyük olmasını beklediklerini kaydetti.

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Sınır kaydı

Alpler'de yer alan Teodol Buzulu son 40 yıl içerisinde büyük bir hızla eridi. Bu durum ise İtalya ve İsviçre sınırının kaymasına neden olarak bölgedeki bir konukevini dünyanın gündemine taşıdı. Şu anda üçte ikisi İsviçre, üçte biri ise İtalya'da yer alan işletme, ziyaretçilerde kafa karışıklığına neden olurken, iki ülke arasında yeni sınıra ilişkin yapılan anlaşma ise gizli kalmaya devam ediyor.

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